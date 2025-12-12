新しい和漢習慣ですこやかな毎日を 「ツムラの和漢ぷらす Ginéllia（ジネリア）」新発売 12月12日よりツムラオンラインショップにて発売を開始

株式会社ツムラ（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：加藤照和、以下当社）は、新たに「ツムラの和漢ぷらす Ginéllia（ジネリア）はちみつレモン味」を2025年12月12日（金）より、ツムラオンラインショップで発売することをお知らせいたします。当社の食品事業を担うヘルスケア本部は、「自然と健康を科学する」という経営理念の下、和漢素材を用いた食品を通して人々の健康に貢献してまいります。







女性の健康のため、当社が考えたスティックゼリー。 仕事もプライベートも、もっと元気に、もっと前向きに。 自分らしく毎日を楽しみたい、すべての女性へ。

Ginéllia（ジネリア）の特徴

「Ginéllia（ジネリア）」は、女性の健康を支えるために開発された製品です。紅参（こうじん）を中心に、5種類の和漢素材※を使用し、「食物繊維」や「ビタミンB1、B2、B6」など、女性に必要な成分を1本に凝縮した、はちみつレモン味のスティックゼリーです。

女性はライフステージにおいて、健康に関するさまざまな変化を経験しますが、自然由来の和漢素材で内側からのめぐりによる健康管理が重要だとされています。「Ginéllia（ジネリア）」には和漢素材を当社独自のブレンドで配合し、内側のめぐりを意識したケアで、女性の日々を穏やかに整える新しい提案を行ってまいります。

※5種類の和漢素材とは

1 紅参 …高麗人参を蒸して乾燥させることで成分が凝縮。赤褐色になり独特の深い味わいに。

2 高麗人参…元気を補う代表的な和漢素材。その昔、日本の将軍や中国の皇帝が求めた貴重な滋養。

3 なつめ …古くから健康と美を支えてきた赤い果実。楊貴妃も好んで食べたと伝えられています。

4 しょうが…長時間蒸したツムラ特製のしょうが。お腹の中から健康をサポートする和漢素材。

5 山椒 …独特で爽やかな芳香と辛味。古くからお腹の健康を助けてきた日本の伝統素材。

商品情報

商品名：ツムラの和漢ぷらす Ginéllia（ジネリア）はちみつレモン味

内容量：450g（15g×30本）

価格 ：4,980円（税込）

発売日：2025年12月12日

販売元：ツムラオンラインショップ

ツムラオンラインショップについて

当社では一人ひとりの健康に寄り添う和漢の商品をご提供するとともに、“養生”への取り組みや情報発信を通じて、お客様の健康に貢献するべく、ECサイト「ツムラオンラインショップ」を運営しております。

新発売の「ツムラの和漢ぷらす Ginéllia（ジネリア）はちみつレモン味」の他、「ツムラの和漢ぷらす 養巡スープ」や「バスハーブ（医薬部外品）」などを取り扱い、当社グループの「健康」「自然」「科学」の価値観をベースにした健康サポートを行ってまいります。

また“養生”に関連するおすすめの情報や商品のアレンジレシピ、キャンペーンなどの発信も積極的に行い、一人ひとりに合ったヘルスケア提案を目指してまいります。

※ツムラオンラインショップ URL

https://shop.tsumura.co.jp/shop/