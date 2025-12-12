クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、クルーズ・オブ・ザ・イヤー2025選考委員会において優秀賞を受賞いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）が企画、催行した「金沢発着チャータークルーズ 金沢から陽気なイタリアンクルーズ！コスタセレーナで行く 日本海ショートクルーズ」が、11月21日開催のクルーズ・オブ・ザ・イヤー2025選考委員会において優秀賞を受賞したことが昨日発表されましたのでお知らせいたします。
本クルーズは、クルーズ専門旅行会社である当社が 「コスタセレーナ」単独チャーターにより催行した金沢発着ショートクルーズです。今年で2年目の実施となり、特に下記の点が高く評価されました。
・能登半島地震後の観光需要創出による復興支援につながった点
・北陸3県（石川・富山・福井）からの乗客が全体の 約60％ を占め、北陸エリアに新たなクルーズ需要を生み出した点
・3～4泊の短日程・手頃な価格設定により、「クルーズ＝リタイア後の贅沢」という既存イメージを覆し、幅広い層の潜在顧客への訴求に成功した点
・国内旅行感覚でクルーズを気軽に楽しめる商品として完成度が高い点
・当社自らがリスクを負ってチャータークルーズを実施した点
これらの取り組みが、地域振興・需要創出・市場拡大の観点から総合的に評価され、この度の受賞に至りました。当社では、2026年も金沢発着クルーズの実施を予定しております。北陸地域の観光活性化とクルーズ旅行の普及促進に一層貢献すべく、来年もより魅力的な航路・企画・キャンペーンの展開を進めてまいります。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトを順次立ち上げております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
ベストワンクルーズ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本クルーズは、クルーズ専門旅行会社である当社が 「コスタセレーナ」単独チャーターにより催行した金沢発着ショートクルーズです。今年で2年目の実施となり、特に下記の点が高く評価されました。
・能登半島地震後の観光需要創出による復興支援につながった点
・北陸3県（石川・富山・福井）からの乗客が全体の 約60％ を占め、北陸エリアに新たなクルーズ需要を生み出した点
・3～4泊の短日程・手頃な価格設定により、「クルーズ＝リタイア後の贅沢」という既存イメージを覆し、幅広い層の潜在顧客への訴求に成功した点
・国内旅行感覚でクルーズを気軽に楽しめる商品として完成度が高い点
・当社自らがリスクを負ってチャータークルーズを実施した点
これらの取り組みが、地域振興・需要創出・市場拡大の観点から総合的に評価され、この度の受賞に至りました。当社では、2026年も金沢発着クルーズの実施を予定しております。北陸地域の観光活性化とクルーズ旅行の普及促進に一層貢献すべく、来年もより魅力的な航路・企画・キャンペーンの展開を進めてまいります。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトを順次立ち上げております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
ベストワンクルーズ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ