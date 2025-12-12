日本医薬品有効成分市場は、次世代医薬品製造を牽引する堅調な年平均成長率（CAGR）6.3％の下、2033年までに高価値な370億4,000万米ドル規模へ加速する見通し
日本医薬品有効成分市場は、2024年に約213億7000万米ドルから、2033年までに370億4000万米ドルに成長すると予測され、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は6.3％と見込まれています。APIは、医薬品がその治療効果を十分に発揮するための中核的な成分であり、さまざまな疾患に対する治療戦略の基盤を形成しています。
医薬品有効成分は、錠剤やカプセル、注射剤、クリームなどの多様な剤形で使用され、それぞれの製造工程で高い純度、均一性、安定性が求められます。これにより、製薬企業は特定の疾患や患者層に合わせたカスタマイズ医薬品を開発でき、治療精度の向上に貢献しています。また、化学合成やバイオ技術を活用した複雑な製造プロセスが、品質管理と治療成果の確保において重要な役割を果たしています。
市場を後押しする要因
慢性疾患の増加は、日本医薬品有効成分市場の成長を大きく促進しています。高齢化が進む日本では、65歳以上の人口が増加し、慢性疾患の罹患率も上昇しています。心血管疾患、糖尿病、がんなどは主要な健康課題であり、成人の多くが一つ以上の慢性疾患に罹患していると報告されています。例えば、糖尿病患者は約1,100万人に上り、がん罹患率は2050年までに13％以上増加すると予測されています。このような慢性疾患の拡大は、医薬品需要の増加とそれに伴うAPI市場の成長を促しています。
市場の課題
一方で、偽造医薬品の流通は市場成長に対するリスク要因です。低品質または有害な成分を含む偽造医薬品は、患者の安全性を脅かすだけでなく、正規のAPIメーカーにも経済的損失をもたらします。特に糖尿病、がん、中枢神経系疾患、高血圧などで使用される医薬品が標的となり、オンライン販売やダークウェブを通じた不正流通が問題視されています。規制当局は監視・取締を強化していますが、さらなるリソースの投入が求められています。
技術進歩と市場機会
日本の製薬業界は、人工知能やロボティクス、高度分析技術などの導入によって、創薬とAPI製造の効率化を進めています。これにより、製造精度が向上し、革新的な治療法の開発が加速されています。加えて、日本の厳格な規制基準と品質管理への徹底した取り組みは、世界的な信頼性を確保し、市場競争力を高めています。
主要企業のリスト：
● Cipla Limited
● Pfizer, Inc.
● Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
● AbbVie Inc.
● AstraZeneca plc
● GlaxoSmithKline plc
● Sanofi S.A.
● Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
● Novartis International AG
● Boehringer Ingelheim International GmbH
● Piramal Enterprises Ltd.
● Aurobindo Pharma
市場セグメンテーションの動向
合成法 vs バイオ法
バイオAPI生産は、慢性疾患の増加や高齢化に対応する形で、合成APIよりも高い成長率を示しています。バイオ医薬品は単に症状を抑えるだけでなく、身体の自然防御機構と連携した治療効果を提供し、癌や心疾患、喘息などの治療で需要が拡大しています。
メーカー別
キャプティブAPIメーカーは、他の製薬企業のためにAPIを製造し、予測期間を通じて市場シェアをリードしています。多くの老舗製薬会社は自社の製造施設を保有し、サプライチェーンを統制することで安定した供給を実現しています。
