『CM TIME』が2026年1月14日 (水) ～ 2026年1月18日 (日)に新宿シアタートップス（東京都 新宿区 新宿 ３丁目２０－８ WaMall TOPS HOUSE ビル4階）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/cmtime

公式ホームページhttps://cmtime2026.hp.peraichi.com/過去に映像化された作品の舞台化！時代遅れの時代劇スター、歌にお疲れの演歌の女王、心が弱ったヒップホップアイドル。3つの星の“不毛なる戦い”がいま始まる！大みそか、飲料新商品のCM 撮影現場を舞台に、3人とスタッフが右往左往する1日を描く、ワンシチュエーション群像コメディ！

公演概要

『CM TIME』公演期間：2026年1月14日 (水) ～ 2026年1月18日 (日)会場：新宿シアタートップス（東京都 新宿区 新宿 ３丁目２０－８ WaMall TOPS HOUSE ビル4階）■出演者三浦浩一／佐野いずみ／長瀬将暉／山内慶太郎板橋廉平／梅津翔〈赤組〉石倉はるか・大城このは〈白組〉松山クミコ・髙橋萌花上村桜花／さくら朱音／松尾玲奈／小磯勝弥／三田三平／佐藤聖也／大井靖彦／川崎亜美■スタッフ【脚本・総指揮】 久保田 誠二【演出】 大迫 洸太郎【音響プラン】 香田泉【音響オペレーション 】 牛居朋広【照明】 太田明希【演出助手】 さくら朱音【写真＆宣伝美術】 SNB Photo &Design【プロデューサー】 渡邉健【制作】 松下 軽美【舞台監督】 青木かづき【キャスティング協力】浦川奈津子（asoBIBA Entertainment株式会社）■公演スケジュール1月14日(水) 19:00開演 赤1月15日(木) 19:00開演 白1月16日(金) 14:00開演 白1月16日(金) 19:00開演 赤1月17日(土) 14:00開演 白1月17日(土) 19:00開演 赤1月18日(日) 13:00開演 赤1月18日(日) 17:00開演 白※開場は開演の45分前※上演時間：約100分■チケット料金（自由席・税込）特典付きS席：10,000円A席：6,500円U-25チケット：5,000円＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞ A席 6,500円 → カンフェティA席 5,500円！

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com