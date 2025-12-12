あの物語に、もう一度会いに行こう ー12月新刊、その前にー

「あの物語に、もう一度会いに行こう ー12月新刊、その前にー」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて27冊無料になるキャンペーンを12月12日(金)～12月21日(日)まで実施いたします。対象作品としては『貞操逆転世界の童貞辺境領主騎士』（漫画：柳瀬こたつ、原作：道造、キャラクター原案：めろん22）をはじめ、人気作品がラインナップ！そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/thatstory/

＜フェア対象期間＞2025年12月12日（金）～2025年12月21日（日）

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.cmoa.jp/https://sokuyomi.jp/https://piccoma.com/web/https://bookpass.auone.jp/https://booklive.jp/https://voltage-comics.com/homehttps://www.mangazenkan.com/https://www.mangabox.me/https://dokusho-ojikan.jp/https://bookwalker.jp/https://www.dlsite.com/comic/https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/tphttps://dbook.docomo.ne.jp/https://book.dmm.com/https://ebookjapan.yahoo.co.jp/https://honto.jp/https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefronthttps://manga.line.me/https://comic.pixiv.net/https://ebookstore.sony.jp/https://video.unext.jp/https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。