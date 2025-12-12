U字工事×塚本恋乃葉が潜入！新たな広島競輪場・アーバンサイクルパークス大公開！【12月20日放送・競輪塾】
広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、「競輪塾」を2025年12月20日㈯午前10時15分から放送します。 ※広島エリアのみ
U字工事が競輪を基礎からわかりやすく解説する競輪塾、第９弾！今回初登場となる塚本恋乃葉さんは、父が元競輪選手。かつてはガールズケイリンを目指していた逸話も披露します。
さらに、生まれ変わりつつあるアーバンサイクルパークス広島を大公開。メインパークにあるレースが行われるバンクへ開催前に特別潜入。案内してくれたのは選手会広島支部の松浦悠士選手。競輪選手がレースを走るバンクの傾斜を中島と益子先生が体感します。
そして、番組初の公開収録でリニューアル後初開催となるBIGレース「ひろしまピースカップGⅢ」の楽しみ方を伝えます。選手層の厚い地元広島の注目選手や開催中の様々なイベントもお伝えします。幅広い世代が楽しめる生まれ変わりつつあるアーバンサイクルパークス広島の魅力が満載の３０分です。
【番組名】 「競輪塾」
【放送日時】
2025年12月20日㈯午前10時15分～午前10時45分 ※広島エリアのみ
【出演者】
中島尚樹（MC）福田薫・益子卓郎（U字工事）塚本恋乃葉松浦悠士選手
【見逃し配信】
地上波放送後は、民放公式テレビ配信サービス「Tver」にて見逃し配信いたします。