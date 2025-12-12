株式会社ビヨンクールが運営するオンラインセレクトショップ「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」が、博多阪急にてPOP-UP STOREをオープン。韓国発の5つのブランドが一堂に集結する期間限定のイベントを開催する。

▼出店ブランド

「BANACO」

コンセプトは”FILL THE SPACE WITH COLOR”、「彩る、あなたの毎日を」。SNSを中心に注目度が高まっているカラフルなタオルとルームシューズを展開いたします。

「I Hate Monday」

ソウルを拠点に2011年にスタートしたソックスブランド。「誰もが嫌いな月曜日を、もっと楽しく。」そんなスローガンのもと、ソックスをはじめとする多彩なアイテムを展開いたします。

「elldu」

2021年に誕生したライフスタイルブランド。シューズがメインアイテムではあるが、今回のイベントでは、日本国内で人気に火が付いたキャップをフルラインナップで展開いたします。

「SPEXTRUM」

ソウル発のクリエイター集団。「買いたい」ではなく「一緒に暮らしたい」と思える商品を生み出すことを目指しています。ユニークなティッシュボックスは必見です。

「double quotes」

2016年に韓国でスタートしたブランド。1点1点模様や色味が異なる、カラフルなイールスキン(うなぎ革)アイテムを展開します。

▼CAViAR PRODUCTS POP-UP STORE会期：2025年12月17日(水)～25日(木)※最終日は午後6時終了場所：博多阪急 8F ステージ8福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1CAViAR PRODUCTShttps://www.caviar-products.jp/▼お客様お問い合わせ先株式会社ビヨンクール東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207TEL：03-6804-5201