¡Ö¹á¤ê¤¢¤ëË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡×¤ò¡¢¤ª¹á¤òÄÌ¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ¾¾±ÉÆ²(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èª ¸µ¾Ï)¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ë²è¾¦ÉÊ¡ØµþÈ¬Î®¹á(¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ê¤å¤¦¤³¤¦)¡Ù¤ò¡¢µþÅÔ¡Ö·°½¬´Û¡×¤ª¤è¤ÓÅìµþ¡Ö¾¾±ÉÆ² ¶äºÂÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿(ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü¤è¤ê2026Ç¯1·îËöÍ½Äê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)¡£
¾¦ÉÊÆâÍÆ
¢£´ë²è¤ÎÇØ·Ê¡§µþÅÔ¤«¤éÅìµþ¤Ø¡¢Êª¸ì¤È½Å¤Ê¤ë¹á¤ê¤ÎÆ»
Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¡¢Netflix¥°¥íー¥Ð¥ëTOP10(Èó±Ñ¸ì¥·¥êー¥º)¤Ç2½µÌÜ¤Ë¤·¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£ ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤¬¡ÖµþÅÔ(Å·Î¶»û)¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡ÖÅìµþ(ÉðÂ¢¹ñÉÊÀî)¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»Äø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢µþÅÔ¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢Åìµþ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¾¾±ÉÆ²¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë·õ½ÑÎ®ÇÉ¡ÖµþÈ¬Î®¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØµþÈ¬Î®¹á¡Ù¤ÎÆÃÄ¹
1.ºîÃæ¤Î¡ÖêÃÆÇ(¤³¤É¤¯)¡×¤òÌÏ¤·¤¿¡¢¤¯¤¸°ú¤·Á¼°¤ÎÈÎÇä
Ã±¤Ë¤ª¹á¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÈÎÇäÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç»Ö»Î¤¿¤Á¤¬ÌÚ»¥¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¥²ー¥à¡ÖêÃÆÇ¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢Å¹Æ¬¤ÇÌÚ»¥¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÉ³¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¹á¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤·Á¼°¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£8¼ï¡Ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹á¤ê¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¹á¤ê¤È½ä¤ê¹ç¤¦¤«¡¢¤½¤Î¶öÁ³À¤â´Þ¤á¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÛÙ
2. µþÅÔ¤ÈÅìµþ¡¢2¤Ä¤ÎµòÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤°Å¸³«
¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤¿¤Á¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏµþÅÔ¤Î¡Ö¾¾±ÉÆ² ·°½¬´Û¡×¤ÈÅìµþ¤Î¡Ö¾¾±ÉÆ² ¶äºÂÅ¹¡×¤Î2Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ µþÈ¬Î®¹á(¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ê¤å¤¦¤³¤¦)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¤ª¹á 8ËÜÆþ¤ê(Á´8¼ï¡Ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï)
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î24Æü ～ 2026Ç¯1·îËö(Í½Äê)
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä¾ì½ê¡ä
µþÅÔ¡§¾¾±ÉÆ² ·°½¬´Û(µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌÆó¾ò¾å¥ëÅìÂ¦)
Åìµþ¡§¾¾±ÉÆ² ¶äºÂÅ¹(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-3-8 GINZA7¥Ó¥ë1F)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ¾¾±ÉÆ²
ÀßÎ©¡¡¡§ 1942Ç¯5·î(ÁÏ¶ÈÊõ±ÊÇ¯´Ö)
½êºßÃÏ¡§ µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌÆó¾ò¾å¥ëÅìÂ¦
ÂåÉ½¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Èª ¸µ¾Ï
URL¡¡ ¡§ https://www.shoyeido.co.jp
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¹½À®
·°½¬´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò
¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý_01
¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý_02