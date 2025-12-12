世界中で大人気のダークファンタジーアニメが兵庫県淡路島に出現 TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 2026年春より開催決定
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年春より期間限定で開催いたします。
本イベントでは、「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（夜イベント）」と昼イベント（詳細は順次公開）の2つのアトラクションでTVアニメ『進撃の巨人』の世界観をお楽しみいただけます。
夜のイベントでは、プロジェクションマッピングや音の演出で再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができます。参加者はエレン・イェーガーらとともに巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。ゴール地点では、活躍に対する報酬としてニジゲンノモリ限定のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。
また、ニジゲンノモリのオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも新たに提供いたします。
※TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ TVアニメ『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年春より期間限定で開催
場所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのアトラクションを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
【夜開催】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者はエレン・イェーガーらとともに、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。
ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
そのほか、昼イベントに加えて、オリジナルグッズ、オリジナルフードも展開予定。
詳細は順次公開いたします。
備考：
・営業時間、チケット購入については後日詳細を発表いたします
・記載は現時点のもので、変更の可能性あり
URL： https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/
お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
（C）諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
