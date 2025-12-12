【FRONTIER】 シリーズ最新作 『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPCの販売を開始
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、TreyarchとRavenが開発を手掛けるFPSゲーム『Call of Duty: Black Ops 7』の動作確認済みPCの販売を2025年12月12日（金）より開始してします。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、「Call of Duty」シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 7』（2025年11月14日発売）の動作確認済みゲーミングPCです。ケースには冷却性に優れた「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「GHLシリーズ」を採用しました。最新AMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon グラフィックスを搭載し、高いフレームレートと滑らかな描画を実現、没入感のあるゲーミング体験を提供します。
ダイナミックな『Call of Duty: Black Ops 7』の世界を、ぜひ快適なスペックでお楽しみください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年12月12日（金）より販売を開始しています。
▼『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCoD7/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
■製品の特長
＜『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPC＞
本モデルは動作検証基準を満たしており、『Call of Duty: Black Ops 7』を快適にプレイすることができるBTO パソコンです。
CPUにはゲームプレイにおいて高い安定性とパフォーマンスを発揮するAMD Ryzen プロセッサ、グラフィックスは鮮やかで高精細なビジュアルを実現し、リアルなゲーム映像を楽しめるAMD Radeon RX 9000 シリーズを採用しました。
AMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon RX 9000 シリーズは『Call of Duty: Black Ops 7』に優先的に最適化されており、この２つの組み合わせにより、高いパフォーマンスと快適な操作性を実現します。
＜卓越したゲーミング性能を提供するAMD Ryzen プロセッサ搭載＞
●AMD Ryzen 7 9800X3D
Zen 5アーキテクチャを採用し、8コア/16スレッド構成のCPUです。8つのコアと32MBのL3キャッシュを持つCCD（Core Complex Die）に加え、第2世代の3D V-Cacheを64MB搭載し、合計で96MBの大容量L3キャッシュを実現しています。
この大容量キャッシュにより、安定したパフォーマンスが提供され、前世代と比較してゲーム性能が向上しています。また、AIアクセラレーションと強化されたAI機能を搭載しており、コンテンツ制作などのクリエイティブな作業においても最上級のパフォーマンスを発揮します。
●AMD Ryzen 7 9700X
Zen 5アーキテクチャを採用し、Socket AM5向けに設計されたこのプロセッサは、前世代のZen 4アーキテクチャと比べて、IPCが約16％向上しています。PCI-Express 5.0に対応し、最新の接続規格をサポートしています。また電力効率も改善されており、CPUの熱設計電力（TDP）が前モデルの105Wから65Wに低下、より効率的な電力管理が可能です。
＜新アーキテクチャAMD RDNA 4採用の「Radeon RX 9000 シリーズ」＞
AMD RDNA 4 演算ユニットを搭載した超高速 AMD Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックスは、主要なゲーミング解像度すべてにおいて、強化されたレイトレーシング機能により、高画質なゲームを快適にお楽しみいただけます。
