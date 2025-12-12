一般社団法人 日本観光文化協会主催 『日本観光特産大賞2025』が決定！ グランプリは「北海道：猿払ほたて貝）」
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）は、2025年12月12日（金）『日本
観光特産大賞2025』を発表、観光特産大賞の「グランプリ」を「北海道：猿払ほたて貝」に決定しました。また、金賞「優秀賞」を「福井県：敦賀おぼろ昆布」に、金賞「ニューウェーブ賞」を「大分県：地獄蒸し（R）プリン」」に決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336820&id=bodyimage1】
「日本観光特産大賞」（https://jtmm.jp/award/）とは、毎年12月に一般社団法人日本観光文化協会が、食と観光、地元グルメ、お土産品などでその年話題になった観光特産品を表彰してゆく制度です。受賞品は2026年1月17日（土）に開催されるMMPグループの全国研究会で紹介します。
※観光でその地域を訪れたいと望む人々にとっては、その地域が選択に値する魅力あるものが存在していることが重要となるため、一般社団法人日本観光文化協会では「観光特産」を 「観光資源と地域特産の融合によって生み出された商品及びサービス」であると定義しています。
観光特産 ＝ 観光資源 ｘ 地域特産
（一社）日本観光文化協会 小塩会長からのコメント
一般社団法人日本観光文化協会では「観光資源×地域特産＝観光特産」という定義を大切にしています。当協会は日本各地の観光特産の中から観光特産大賞を選ぶ活動を通して、全国の観光特産に注目し、全国の地方・観光地の産業を全力で応援したいと考えています。2025年度も観光特産大賞の審査を行い、下記のように決定しました。
グランプリに輝いた「北海道：猿払ほたて貝」については、審査員の一人、笠谷圭児より「日本有数のホタテ産地としての知名度に加え、直売・体験・交流イベントなど「滞在型の観光消費」を生み出している点を高く評価できます。水産資源のブランド化と、村全体の観光コンテンツ（景観・グルメ・体験）を結び付けており、「観光特産大賞」の主旨に最も合致しました。との評をいただいております。
■日本観光特産大賞「グランプリ」 北海道：猿払ほたて貝
◆受賞団体 猿払村
◆商品特性 日本有数の水揚げの日本最北の村『猿払（さるふつ）』で取れるほたては、厳しい天然の環境で稚貝を撒き、4年をかけて育てられる。ほたての種苗を1年かけて海中で育て、3～5ｃｍの大きさの”稚貝”になったら、いったん海に放す。漁場の見回りを大切にしていて、順調に成長しているかどうか年間約500回も実際に採り上げて確認している。
◆推薦のことば
・５年の歳月を掛けて、生育方法をスケージュール管理して、どれもが均一、最高級なブランド品なるように育成されている。自然を相手にしながらの生産技術もすばらしい。そこで獲れるホタテは高級品として寿司屋は当然、ホテルや料亭等でも重宝されて高い値段で取引される。コロナ禍であってもコンスタントな商取引がされていて、非常に質のよりブランド品・観光特産を産み出している。今回の観光特産大賞ということで言えば、＜ホタテ貝・北海道＞ではなく、是非『猿払村産ホタテ貝』という地域限定の特産品として賞を授与したい。歴史、生産過程、地元との関係性、イベント開催等すべてが観光特産大賞にふさわしいと考える。（槙利絵子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336820&id=bodyimage2】
■金賞「優秀賞」 福井県：敦賀おぼろ昆布
◆受賞団体 福井県昆布商工業協同組合
◆商品特性 敦賀のおぼろ昆布製造技術は、古くから日本海の海運の要衝であった敦賀において、交易品の昆布を用いた細工昆布の製造加工の技術として伝承されてきた。敦賀では、現在も手作業による伝統的な製法が維持されている。専用の刃物を用いて様々な厚みに削り分ける技術や、刃先の調整技術などが継承されており、地域的特色のある昆布の製造技術として注目される。
観光特産大賞2025』を発表、観光特産大賞の「グランプリ」を「北海道：猿払ほたて貝」に決定しました。また、金賞「優秀賞」を「福井県：敦賀おぼろ昆布」に、金賞「ニューウェーブ賞」を「大分県：地獄蒸し（R）プリン」」に決定しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336820&id=bodyimage1】
「日本観光特産大賞」（https://jtmm.jp/award/）とは、毎年12月に一般社団法人日本観光文化協会が、食と観光、地元グルメ、お土産品などでその年話題になった観光特産品を表彰してゆく制度です。受賞品は2026年1月17日（土）に開催されるMMPグループの全国研究会で紹介します。
※観光でその地域を訪れたいと望む人々にとっては、その地域が選択に値する魅力あるものが存在していることが重要となるため、一般社団法人日本観光文化協会では「観光特産」を 「観光資源と地域特産の融合によって生み出された商品及びサービス」であると定義しています。
観光特産 ＝ 観光資源 ｘ 地域特産
（一社）日本観光文化協会 小塩会長からのコメント
一般社団法人日本観光文化協会では「観光資源×地域特産＝観光特産」という定義を大切にしています。当協会は日本各地の観光特産の中から観光特産大賞を選ぶ活動を通して、全国の観光特産に注目し、全国の地方・観光地の産業を全力で応援したいと考えています。2025年度も観光特産大賞の審査を行い、下記のように決定しました。
グランプリに輝いた「北海道：猿払ほたて貝」については、審査員の一人、笠谷圭児より「日本有数のホタテ産地としての知名度に加え、直売・体験・交流イベントなど「滞在型の観光消費」を生み出している点を高く評価できます。水産資源のブランド化と、村全体の観光コンテンツ（景観・グルメ・体験）を結び付けており、「観光特産大賞」の主旨に最も合致しました。との評をいただいております。
■日本観光特産大賞「グランプリ」 北海道：猿払ほたて貝
◆受賞団体 猿払村
◆商品特性 日本有数の水揚げの日本最北の村『猿払（さるふつ）』で取れるほたては、厳しい天然の環境で稚貝を撒き、4年をかけて育てられる。ほたての種苗を1年かけて海中で育て、3～5ｃｍの大きさの”稚貝”になったら、いったん海に放す。漁場の見回りを大切にしていて、順調に成長しているかどうか年間約500回も実際に採り上げて確認している。
◆推薦のことば
・５年の歳月を掛けて、生育方法をスケージュール管理して、どれもが均一、最高級なブランド品なるように育成されている。自然を相手にしながらの生産技術もすばらしい。そこで獲れるホタテは高級品として寿司屋は当然、ホテルや料亭等でも重宝されて高い値段で取引される。コロナ禍であってもコンスタントな商取引がされていて、非常に質のよりブランド品・観光特産を産み出している。今回の観光特産大賞ということで言えば、＜ホタテ貝・北海道＞ではなく、是非『猿払村産ホタテ貝』という地域限定の特産品として賞を授与したい。歴史、生産過程、地元との関係性、イベント開催等すべてが観光特産大賞にふさわしいと考える。（槙利絵子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336820&id=bodyimage2】
■金賞「優秀賞」 福井県：敦賀おぼろ昆布
◆受賞団体 福井県昆布商工業協同組合
◆商品特性 敦賀のおぼろ昆布製造技術は、古くから日本海の海運の要衝であった敦賀において、交易品の昆布を用いた細工昆布の製造加工の技術として伝承されてきた。敦賀では、現在も手作業による伝統的な製法が維持されている。専用の刃物を用いて様々な厚みに削り分ける技術や、刃先の調整技術などが継承されており、地域的特色のある昆布の製造技術として注目される。