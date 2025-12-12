【開催報告1日目】来場者数2,331名！「AIエージェント博 by AI博覧会」熱気とともに開幕
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336808&id=bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fにて、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催しました。
初日の来場者数は2,331名を記録し、生成AIの次にくるトレンドとして注目される「AIエージェント」の実装とビジネス活用への期待感から、開場直後より多くのビジネスパーソンが詰めかけ、会場は熱気に包まれました。
■熱狂のカンファレンス！各界のトップランナーが「AIエージェントの現在地」を語る
初日のカンファレンスでは、金融・食品・グローバルテックなど各業界を牽引するトップランナーが集結。午前中のカンファレンスから会場は満席となり、一部のカンファレンスでは立ち見が出るほどの盛況ぶりを見せました。
Snowflake合同会社の宮川氏によるAIエージェント実装とデータ基盤のカンファレンスを皮切りに、株式会社セールスフォース・ジャパンの秋津氏は、株式会社代々木アニメーション学院の山田氏、株式会社ADLAYの原田氏とともに、3社によるパネルディスカッションを実施。「AIとCRMの融合」をテーマに、勘や経験に頼らない再現性の高い営業改革について議論を交わしました。
続くNotion Labs Japan合同会社の西氏は、AIエージェントとの新しいチームワークの形を提示。
株式会社みずほフィナンシャルグループの藤井氏は、自社の変革に向けた実践的な取り組みを交えながら、金融ビジネスにおけるAIエージェント活用の可能性を解説しました。
日清食品ホールディングス株式会社の小郷氏と緒方氏は、Data×AIの活用事例に加え、その土台となるデータ統合の取り組みについて、具体的なプロセスを紹介しました。
その他のカンファレンスでも具体的な実装論が数多く語られ、AIエージェントが「概念」から「実用」のフェーズに入ったことを強く印象付ける一日となりました。
■「自律的に動くAI」を体感。デモ実演に長蛇の列ができた展示エリア
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336808&id=bodyimage2】
展示エリアには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が出展。単なるテキスト生成にとどまらず、人の指示に基づいて自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」の実際の動きを見ることができるデモブースには、多くの来場者が足を止め、熱心に説明を聞き入っていました。
■12月12日（金）が最終日！パーソルHD、PKSHA Technologyなど注目企業が登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336808&id=bodyimage3】
「AIエージェント博 by AI博覧会」は12月12日（金）が最終日となります。2日目も引き続き、最新ソリューションの展示デモが行われるほか、AIエージェントの具体的な活用事例や、ビジネスの現場に定着させるための実践的な方法など、明日のビジネスに直結する見逃せないセッションが多数予定されています。
AIエージェントが切り拓くビジネスの最前線を、ぜひこの熱狂の中でご体感ください。
■「AIエージェント博 by AI博覧会」開催概要
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fにて、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催しました。
初日の来場者数は2,331名を記録し、生成AIの次にくるトレンドとして注目される「AIエージェント」の実装とビジネス活用への期待感から、開場直後より多くのビジネスパーソンが詰めかけ、会場は熱気に包まれました。
■熱狂のカンファレンス！各界のトップランナーが「AIエージェントの現在地」を語る
初日のカンファレンスでは、金融・食品・グローバルテックなど各業界を牽引するトップランナーが集結。午前中のカンファレンスから会場は満席となり、一部のカンファレンスでは立ち見が出るほどの盛況ぶりを見せました。
Snowflake合同会社の宮川氏によるAIエージェント実装とデータ基盤のカンファレンスを皮切りに、株式会社セールスフォース・ジャパンの秋津氏は、株式会社代々木アニメーション学院の山田氏、株式会社ADLAYの原田氏とともに、3社によるパネルディスカッションを実施。「AIとCRMの融合」をテーマに、勘や経験に頼らない再現性の高い営業改革について議論を交わしました。
続くNotion Labs Japan合同会社の西氏は、AIエージェントとの新しいチームワークの形を提示。
株式会社みずほフィナンシャルグループの藤井氏は、自社の変革に向けた実践的な取り組みを交えながら、金融ビジネスにおけるAIエージェント活用の可能性を解説しました。
日清食品ホールディングス株式会社の小郷氏と緒方氏は、Data×AIの活用事例に加え、その土台となるデータ統合の取り組みについて、具体的なプロセスを紹介しました。
その他のカンファレンスでも具体的な実装論が数多く語られ、AIエージェントが「概念」から「実用」のフェーズに入ったことを強く印象付ける一日となりました。
■「自律的に動くAI」を体感。デモ実演に長蛇の列ができた展示エリア
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336808&id=bodyimage2】
展示エリアには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が出展。単なるテキスト生成にとどまらず、人の指示に基づいて自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」の実際の動きを見ることができるデモブースには、多くの来場者が足を止め、熱心に説明を聞き入っていました。
■12月12日（金）が最終日！パーソルHD、PKSHA Technologyなど注目企業が登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336808&id=bodyimage3】
「AIエージェント博 by AI博覧会」は12月12日（金）が最終日となります。2日目も引き続き、最新ソリューションの展示デモが行われるほか、AIエージェントの具体的な活用事例や、ビジネスの現場に定着させるための実践的な方法など、明日のビジネスに直結する見逃せないセッションが多数予定されています。
AIエージェントが切り拓くビジネスの最前線を、ぜひこの熱狂の中でご体感ください。
■「AIエージェント博 by AI博覧会」開催概要