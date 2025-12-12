『毎日こつこつ俺タワー』イベント「あぶり出せサンタ！ 探せプレゼント！ 伝説の凄腕サンタからの挑戦状」開催！半田ごて（特種）【冬】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年12月11日メンテナンス終了後よりイベント「あぶり出せサンタ！ 探せプレゼント！ 伝説の凄腕サンタからの挑戦状」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSR半田ごて（特種）【冬】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「あぶり出せサンタ！ 探せプレゼント！ 伝説の凄腕サンタからの挑戦状」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336800&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年12月11日メンテナンス終了後から
2025年12月25日13:59まで
サンタを捕まえてプレゼントをもらう、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR 半田ごて（特種）【冬】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336800&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSR半田ごて（特種）【冬】 ピックアップガチャ
日時：2025年12月11日メンテナンス終了後から
2025年12月25日13:59まで
期間限定「SSR半田ごて（特種）【冬】」が金ガチャに登場！
半田ごては騙されやすいキツネの女の子です！
●半田ごて（特種）【冬】
CV：大久保瑠美
機能：寒い冬でももこもこぬくぬくに過ごす。
性格：誇り高き狐一族なので、冬になると冬毛になって暖かくなる。かしこかわいい！
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336800&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336800&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
