交通センサーに関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.99％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、交通センサーに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「交通センサー市場レポート」では進化する交通センサー・エコシステムと、都市モビリティ・インフラの回復力と利害関係者間のデータ・ガバナンスにおける戦略的重要性を紹介するほか、リーダーが取るべき実用的な戦略的提言などを提供します。
世界の低照度イメージング市場規模は、2024年に56億2,000万米ドルと評価され、2025年の64億2,000万米ドルから2032年には160億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1853314-traffic-sensor-market-by-technology-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・都市の渋滞管理のためのAIを活用したリアルタイム交通予測モデルの導入
・スマートシティモビリティを実現するための車両対インフラ通信センサーの統合
・交通センサーにエッジコンピューティングを導入し、ソースでの低遅延データ処理を促進
・安全性向上のためのレーダーライダーとビデオ分析を組み合わせたマルチモーダル交通監視システムの進歩
・高帯域幅のデータ伝送を可能にする接続交通センサー向けの5Gネットワークサポートの拡張
・匿名化されたクラウドソーシングされたスマートフォンデータを使用して、据置型ネットワークを補完する
・IoT診断メトリクスを用いた交通センサーの予測メンテナンスアルゴリズムの実装
・交通管理プラットフォーム間の相互運用性を向上させるオープンデータプロトコルの標準化の拡大
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 交通センサー市場：技術別
・音響、カメラ、GPSベース、誘導ループ、赤外線、磁気、マイクロ波、レーダー
第9章 交通センサー市場：用途別
・分類、出発地目的地、歩行者カウント、キュー検出、速度測定、トンネル監視、車両カウント
第10章 交通センサー市場：展開モード別
・永続、ポータブル、ハンドヘルド、トレーラー搭載
第11章 交通センサー市場：設置別
第12章 交通センサー市場：接続性別
第13章 交通センサー市場：エンドユーザー別
第14章 交通センサー市場：地域別
第15章 交通センサー市場：グループ別
第16章 交通センサー市場：国別
第17章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・交通センサー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に56億2,000万米ドル、2025年には64億2,000万米ドル、2032年までには160億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.99%です。
・交通センサー市場における主要企業はどこですか？
Siemens Mobility GmbH、Swarco AG、Kapsch TrafficCom AG、Econolite Group, Inc.、Iteris, Inc.、Teledyne FLIR LLC、Q-Free ASA、Indra Sistemas, S.A.、VITRONIC GmbH、Sensys Networks, Inc.などです。
・交通センシング技術の進化はどのように進んでいますか？
