日本半導体製造材料市場は変革的な成長を遂げ、高度な製造プロセスを牽引する高性能な年平均成長率（CAGR）6.22％の下、2033年までに124億米ドルに達する見込みである
日本半導体製造材料市場は、2024年の72億米ドルから2033年には124億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）は6.22％で拡大すると見込まれています。半導体デバイスの製造は、電子および電気機器に使用される集積回路を開発するための精密工程であり、純粋な半導体材料で構成されたウェハー上に複数の化学的およびフォトリソグラフィー工程を施すことによって電子回路を形成します。このプロセスは、高性能な電子製品の基盤として不可欠です。
市場を牽引する要因：人工知能（AI）の発展
人工知能（AI）の急速な進展は、日本国内でのAI関連投資の拡大につながり、半導体製造材料の需要を強く押し上げています。AI技術が産業全体に浸透するにつれて、高性能半導体チップへの要求が増大し、その製造には特殊な材料が不可欠となります。これに対応するため、半導体メーカーはエネルギー効率や処理能力の向上などの特性を備えた高度な製造材料を活用して製造プロセスを拡張しています。
例えば、2022年12月には日本政府が医療用AIソフトウェアの認可ガイドラインを迅速化し、「Society 5.0」プログラムの一環としてAIやIoT技術の社会統合を促進しました。これにより、AI主導の医療機器の評価・ライセンス付与が容易となり、国内における半導体製造材料の需要増加に寄与しています。
市場制約：原材料価格の高騰
一方で、ウェハーやシリコンチップなどの半導体原材料の価格高騰は、市場成長に一定の制約をもたらしています。特にシリコンの供給不足は、自動車部品からコンピュータチップまで幅広い製品に影響を及ぼし、国内市場でのコスト圧力を高めています。この要因は、日本の半導体製造材料市場の成長ペースを制限する一因となっています。
市場機会：世界的なサプライチェーンの協力
日本の半導体産業は、国際的なメーカーとの戦略的パートナーシップを通じて、サプライチェーンの強靱性を確保しています。これにより、知識や技術の交換が促進され、日本企業が半導体技術の最前線を維持することが可能となります。2023年5月のG7広島サミットでは、各国首脳が半導体を含む必須製品のサプライチェーン強化を宣言しており、国際協力を通じた次世代半導体技術の研究開発を推進しています。日本政府も国内製造能力の増強に多額の資金を投じており、世界的なパートナーシップの重要性を強調しています。
主要企業のリスト：
● Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
● Fujifilm Business Innovation Corporation
● Sumitomo Chemical Co., Ltd.
● Sumco Corporation
● Nippon Sanso Holdings Corporation
● Tokyo Ohka Kogyo America, Inc.
● Tokuyama Soda Co., Ltd.
● JSR Corporation
● Toppan Photomasks Inc.
● Hoya Corporation
材料タイプ別市場セグメント
2024年時点で、シリコンウェハを中心とする材料タイプが市場収益を支配しており、予測期間中もこの優位性は維持される見込みです。ヘルスケア、電気・電子、自動車産業などの最終用途産業からの高い需要が、この成長を後押ししています。特に再生可能エネルギー分野では、ソーラーパネル効率向上のためにシリコンウェハが広く採用されています。
【 無料サンプル 】
