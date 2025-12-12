土壌水分遠隔監視装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（単一パラメータ測定装置、多パラメータ測定装置）・分析レポートを発表
2025年12月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「土壌水分遠隔監視装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、土壌水分遠隔監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界の土壌水分遠隔監視装置市場は2024年に約4億3,300万米ドルと推計され、2031年には約6億6,300万米ドルに達する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は約6.3％となります。本レポートでは、米国の関税政策および各国の政策適応が市場構造、地域経済、供給網の安定性にどのように影響するかを詳細に評価しています。
________________________________________
■ 土壌水分遠隔監視装置の特徴
土壌水分遠隔監視装置は、土壌中の水分、温度、導電率を計測し、無線技術を利用して遠隔地へデータを送信する仕組みを持つ装置です。特に高温環境下で植物が水分ストレスを受けやすい場面において、作物生育に適した水分量を適切に維持するために重要な役割を果たします。本システムは、土壌に挿入するセンサー（プローブ）と送信機から構成され、送信機はゲートウェイを介してクラウドや遠隔サーバーと通信します。農家はスマートフォンや端末を通じてリアルタイムで土壌の状態を把握し、灌漑管理を最適化することが可能です。
________________________________________
■ 市場動向
気候変動による高温化や干ばつの増加により、作物の生育環境は不安定化しています。このような状況下で、水分管理の効率化と農業生産性向上のための技術導入が急速に進んでいます。
土壌水分遠隔監視装置は、精密農業の主要技術として注目され、従来の経験的な灌漑管理からデータ駆動型の管理へ移行する動きを支えています。また、LoRaなどの省電力長距離通信技術の普及により、広範囲の農地を低コストで監視できる点も市場成長の促進要因となっています。
一方で、初期導入コストの高さや通信インフラ整備の地域格差が普及を妨げる要因となっています。サイバーセキュリティ面の強化も今後の課題とされています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から評価しています。2020～2031年の市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を提示し、需要構造の変化や競争環境の実態を包括的に分析しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品例も掲載し、市場の競争力評価に役立つ内容となっています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場機会の規模を明確化すること。
2. 土壌水分遠隔監視装置の成長可能性を評価すること。
3. 製品別・用途別の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の戦略立案に資する情報を提供すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートで取り上げられている主要企業には、SONKIR、VIVOSUN、Extenuating Threads、Luster Leaf、XLUX、Dr. Meter、Kensizer、TEKCOPLUS、REOTEMP などがあります。各企業の売上、販売数量、利益率、地域展開、製品ポートフォリオ、技術革新状況について詳細に分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「土壌水分遠隔監視装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、土壌水分遠隔監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界の土壌水分遠隔監視装置市場は2024年に約4億3,300万米ドルと推計され、2031年には約6億6,300万米ドルに達する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は約6.3％となります。本レポートでは、米国の関税政策および各国の政策適応が市場構造、地域経済、供給網の安定性にどのように影響するかを詳細に評価しています。
________________________________________
■ 土壌水分遠隔監視装置の特徴
土壌水分遠隔監視装置は、土壌中の水分、温度、導電率を計測し、無線技術を利用して遠隔地へデータを送信する仕組みを持つ装置です。特に高温環境下で植物が水分ストレスを受けやすい場面において、作物生育に適した水分量を適切に維持するために重要な役割を果たします。本システムは、土壌に挿入するセンサー（プローブ）と送信機から構成され、送信機はゲートウェイを介してクラウドや遠隔サーバーと通信します。農家はスマートフォンや端末を通じてリアルタイムで土壌の状態を把握し、灌漑管理を最適化することが可能です。
________________________________________
■ 市場動向
気候変動による高温化や干ばつの増加により、作物の生育環境は不安定化しています。このような状況下で、水分管理の効率化と農業生産性向上のための技術導入が急速に進んでいます。
土壌水分遠隔監視装置は、精密農業の主要技術として注目され、従来の経験的な灌漑管理からデータ駆動型の管理へ移行する動きを支えています。また、LoRaなどの省電力長距離通信技術の普及により、広範囲の農地を低コストで監視できる点も市場成長の促進要因となっています。
一方で、初期導入コストの高さや通信インフラ整備の地域格差が普及を妨げる要因となっています。サイバーセキュリティ面の強化も今後の課題とされています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から評価しています。2020～2031年の市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を提示し、需要構造の変化や競争環境の実態を包括的に分析しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品例も掲載し、市場の競争力評価に役立つ内容となっています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場機会の規模を明確化すること。
2. 土壌水分遠隔監視装置の成長可能性を評価すること。
3. 製品別・用途別の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の戦略立案に資する情報を提供すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートで取り上げられている主要企業には、SONKIR、VIVOSUN、Extenuating Threads、Luster Leaf、XLUX、Dr. Meter、Kensizer、TEKCOPLUS、REOTEMP などがあります。各企業の売上、販売数量、利益率、地域展開、製品ポートフォリオ、技術革新状況について詳細に分析されています。