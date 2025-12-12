この冬、リビングデザインセンターOZONEは「くつろぐ・味わう・整える 冬のしつらえ」と題し、“Japan made”をテーマに、地域に息づく手仕事や工芸をご紹介していきます。その中から今回は、熟練の技を持つ職人たちの「手」に焦点を当て、作られたものの魅力や込められた思いに迫る展示「つくり手の『手』展 ― その手が語るストーリー ― 」をご案内します。









●展示

「つくり手の『手』展 ― その手が語るストーリー ― 」

職人の手から生み出され、私たちの暮らしを支える「もの」たち。培われた技術と経験、そして思いがそれらに宿ります。本展示では、職人の「手」に着目し、作られたもののあたたかみ、背景にあるストーリーを伝えます。

椅子張りや金属加工、家具の塗装など制作工程の「手」に焦点を当てた画像や作業中の映像、普段は目にすることのない制作途中のプロセス品などを展示し、ものが生まれる現場を紹介。緻密で奥深い日本の伝統技術、暮らしを豊かにしてくれるJapan madeの魅力を発信します。





＜参加企業(ショールーム)＞

Kitani 東京ショールーム／瀬尾製作所展示室 SEO TOKYO SHOWROOM／関家具 ATELIER MOKUBA 新宿ギャラリー／ARUNAi 東京ショールーム／SWANTILE東京ショールーム／浜本工芸 東京ショールーム／ムラコシ精工 新宿ショールーム





【会期】

2025年12月11日(木)～2026年2月3日(火)

※水曜日休館、2025年12月27日(土)～2026年1月3日(土)冬期休館





【会場】

リビングデザインセンターOZONE

＜2025年12月11日(木)～12月26日(金)は3Fエントランス、2026年1月4日(日)～2月3日(火)は6Fパークサイドスクエアにて開催＞





【入場料】

無料





詳しくはこちら

https://www.ozone.co.jp/news/event/2152/





この他、ワークショップや、作り手を取材したWeb記事など多彩なコンテンツを通して、Japan madeの魅力や価値をお伝えしていきます。

追加情報は随時、プレスリリースやホームページ( https://www.ozone.co.jp/news/topics/2151/ )などで発信していきますので、ご注目ください。





【リビングデザインセンターOZONE】(読み：オゾン、運営：東京ガスコミュニケーションズ株式会社)

家具やキッチン、住宅設備などのショールーム・ショップや、専門のコンサルタントによる家づくりサービスを行う、住まいとインテリアの情報センターです。









＜読者問い合わせ先＞

リビングデザインセンターOZONE

Tel ： 03-5322-6500(代)10:30～18:30

ホームページ： https://www.ozone.co.jp

※水曜日休館(祝日除く)および2025年12月27日(土)～2026年1月3日(土)冬期休館