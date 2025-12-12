データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、「テレビ×ポイ活」を実現する新製品「PoiTele（ポイテレ）」を、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、本日2025年12月12日(金) 12:00より先行販売開始することをお知らせいたします。









PoiTele（ポイテレ）キービジュアル

＜プレスリリース＞

https://pixela-group.jp/press/2025/20251212.html





＜Makuakeプロジェクトページ＞

https://www.makuake.com/project/poitele/





＜PoiTele 製品ページ＞

https://www.pixela.co.jp/products/xit/3000wp/









■「PoiTele（ポイテレ）」開発の背景

「WATCH MORE, GET MORE.」現代において、なんとなく画面を眺める「スクリーンタイム」は増え続けています。当社は、その「なんとなく見ている時間」や「ハマっている時間」を、ユーザーにとっての「資産(ポイント)」に変えることができないかと考えました。PoiTeleは、いつものテレビ時間をポイント獲得のチャンスに変える、まさに「シン・テレビ革命」です。





WATCH MORE, GET MORE.





■「テレビのSNS」を目指すAI搭載専用アプリ

本製品に合わせてリリースされる専用アプリ「Xit（サイト）」は、AI技術を活用した次世代の視聴アプリです。





ホーム画面





＜「テレビのSNS」を目指して＞

「NOW HOT」でリアルタイムのトレンドを知り、推しや感想をシェアする。テレビが再び、人と人を「つなげる場所」になることを目指しています。





＜AIが「あなたが見たい」をレコメンド＞

AIが視聴トレンドや話題の番組を解析し、新作やおすすめ番組をさりげなく提案。興味のなかったジャンルにも自然と手が伸びる、新しい視聴体験を提供します。





＜アプリ単体でも利用可能＞

本アプリは、「PoiTele」本体をお持ちでない方でもダウンロードしてご利用いただけます。トレンドのチェックやSNS機能などをお楽しみいただけます。(※テレビ番組の映像視聴にはPoiTele本体が必要です。)





＜連携でさらにポイントが貯まる＞

アプリ単体でも楽しめますが、PoiTele本体と連携して実際にテレビを視聴することで、視聴時間に応じたミッションなどがクリアでき、より効果的にポイントを稼ぐことが可能です。









■貯めたポイントは「EveryPoint（エブリポイント）」で活用

「PoiTele（ポイテレ）」で獲得したポイントは、日常がまるごと資産になるアプリ「EveryPoint（エブリポイント）」と連携。コンビニやカフェで使える電子マネーや、旅行に使えるマイルなど、約60種類の交換先から、あなたの「いま欲しいもの」に交換できます。





交換先一覧





■日常のこんなシーンが「ポイ活」に変わります

「PoiTele（ポイテレ）」は、幅約11.5cmのコンパクトな白いボディを自宅のアンテナとワイヤレスルーターにつなぐだけで、あなたのライフスタイルに合わせたテレビ視聴を実現します。





＜CASE 01：外出先でのスキマ時間に＞

電車での移動中や旅行先でも、いつもの番組が楽しめます。移動時間がそのままポイント獲得のチャンスになります。





CASE 01：外出先でのスキマ時間に





＜CASE0 2：リラックスタイムに＞

ソファやバスタイムでリラックスしながら。防水端末を使えば、お風呂がちょうどいいプライベートテレビ空間になります。





CASE 02：リラックスタイムに





＜CASE 03：スポーツ観戦やアウトドアに＞

Android TV OSに対応しているため、プロジェクターにつないで、キャンプ場などでみんなと一緒に盛り上がることができます。





CASE 03：スポーツ観戦やアウトドアに





＜CASE 04：みんな揃ってリビングで＞

Android TV OS対応のスマートテレビでも視聴可能。テレビならではの大画面で、感動や興奮を家族や友人と共有できます。





CASE 04：みんな揃ってリビングで





＜CASE 05：趣味や作業時間のおともに＞

パソコンを使った執筆作業や配信活動のおともに。作業画面を開きながら、BGM代わりにテレビを楽しむことができます。





CASE 05：趣味や作業時間のおともに





■製品仕様

本体サイズ

サイズ比較

製品仕様・対応OS





■Makuakeプロジェクト概要

・プロジェクト期間：2025年12月12日(金)12:00～2026年1月29日(木)

・お届け予定 ：2026年2月下旬

・リターン一覧 ：【超・超早割】PoiTele 1台：40％OFF(限定50台)

【超早割】 PoiTele 1台：30％OFF(限定100台)

【早割】 PoiTele 1台：25％ OFF(限定800台)

【セット割】 PoiTele 2台セット：42％OFF(限定20セット)





リターン一覧





■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

テレビは“ただ見るもの”の時代から、次の段階へ。

Xit AirBoxの後継機『PoiTele（ポイテレ）』は、視聴の楽しさを、日々の暮らしに返ってくる“貯まる価値”へとつなぎました。一本のドラマが家族の会話を増やし、一本のニュースが明日の選択を軽くする。スポーツの一瞬が、今日の頑張りを肯定してくれる。ドキュメンタリーの発見が、次の休日の行き先を決めてくれる。見るたびに、小さな前進が積み重なる。

“貯まる価値”は、派手なご褒美だけを意味しません。迷わない時間、語り合うきっかけ、学びのストック、気持ちの余白――日々の暮らしに小さく確かに戻ってくる手応えのこと。PoiTeleは、その積み重ねを視聴体験の中心に据えました。

テレビは、ただ流れていく情報ではなく、暮らしの質を整えるリズムへ。好きな番組は、好奇心を育て、家族の会話を温め、明日の自分を少しだけ前に押し出す力になる。見るほど暮らしが前に進む。

ピクセラは、テレビの当たり前を、いまの生活に合った形へ更新していきます。選ぶ負担を軽くし、楽しむ時間を濃くし、共有をやさしくする。テレビの中心はいつもリビングにあって、しかし体験はひとりひとりの毎日に寄り添う。さあ、PoiTeleでテレビの次の段階へ。日常が、もう少し心地よく、もう一歩前へ進むために。

社長サイン





■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 12億02百万円(2025年11月30日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。