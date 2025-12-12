株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健)がエージェント業務を行うクリエイター『伊豆見香苗』とミュージシャン『ポップしなないで』(日本コロムビア)の強力タッグで製作した絵本、『どっぽん！バスボール』が2026年2月6日「お風呂の日」に発売となります。刊行は伊豆見香苗の絵本第1弾『えっびっ このこ だいっきらい』も手掛けた「いちばん自由な出版社」の303BOOKS株式会社です。





絵本表紙





■お風呂ぎらいも好きになっちゃう、マジカル☆バスボール☆アドベンチャー！

お風呂がつまらないぼうやのもとにある日ふしぎなバスボールが現れて、湯船にどっぽん！

するとお風呂場がたちまち大変身。湯気の先に広がるのは、おかしの国、遊園地、ジャングル、そして……お、おばけの国！？





絵本イラスト(1)





■探し絵もできる！じっくり長く楽しめる絵本

本作では、伊豆見香苗が手描きイラストに挑戦。すみずみまで描きこまれた世界には、思わずクスッと笑っちゃう場面がいっぱい。あちこちで小さなキャラクターたちが自由気ままに動き回り、眺めるたびに楽しい発見があります。また、本作で訪れるいろいろな世界では、探し絵もできちゃう！時間を忘れて絵本の世界に「どっぽん！」と浸れる一冊です。





絵本イラスト(2)





■ポップしなないでによるテーマ曲も同時リリース！

コラボ絵本だからこそのスペシャルなお楽しみ。ポップしなないでによるテーマソング「どっぽん！バスボール」も同時リリース！MVは伊豆見香苗が担当しています。









■商品情報

書籍名 ： どっぽん！バスボール

作 ： 伊豆見香苗 ポップしなないで

デザイン ： 佐藤亜沙美(サトウサンカイ)

発行元 ： 303BOOKS

定価 ： 1,650円(本体1,500円＋税)

サイズ ： 横210mm × 縦200mm

ページ数 ： 45ページ

ISBNコード ： 978-4-909926-49-4

発売日 ： 2026年2月6日

商品WEBサイト： https://303books.jp/bathball/









■著者

伊豆見香苗(文・絵・企画)





伊豆見香苗





沖縄出身。美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIFの伊豆見」でSNSに投稿している。激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプがDL数で堂々のランクイン。ポップしなないでやYOASOBIの楽曲のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作等、幅広く活動中。

伊豆見香苗 オフィシャルXアカウント https://x.com/izmizum/

伊豆見香苗 オフィシャルInstagramアカウント https://www.instagram.com/izmizum/

伊豆見香苗 オフィシャルWebサイト https://www.izumikanae.com/









■ポップしなないで(文・企画)





ポップしなないで





2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる、軽やかに無常を歌うポップを日々生み出す2人組バンド。かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かなクセの強いボーカルで、ミニマムな構成ながら編成に囚われない、完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題。

オフィシャルWebサイト https://popsnnid.com/

オフィシャルXアカウント https://x.com/pop_snnid

オフィシャルInstagramアカウント https://www.instagram.com/popsnnid/

オフィシャルYouTubeアカウント https://www.youtube.com/@popsnnid

オフィシャルTikTokアカウント https://www.tiktok.com/@pop_snnid