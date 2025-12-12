津軽海峡フェリー株式会社(本社：北海道函館市、代表取締役社長：柏木 隆久、以下「津軽海峡フェリー」)は、スマートフォンでのチェックインが可能な「オンラインチェックイン」を2025年12月15日(月)より開始いたします。

「オンラインチェックイン」は、スマートフォンを利用した一般旅客向けの新たなサービスの一環となります。

現在、乗船手続きをする際はターミナル内のチケットカウンターもしくは屋内・屋外スマートチェックインへ移動する必要がございますが、「オンラインチェックイン」開始後はこの手間を省き、乗船口へ向かうまでの車内や移動中にお客様がお持ちのスマートフォンにて乗船手続き・乗船券の発券が可能となります。

ゴールデンウィークやお盆期間等の混雑時も「オンラインチェックイン」をご利用いただくことにより、手続きにかかる時間を短縮し、スムーズにご乗船いただくことができます。

津軽海峡フェリーでは、これからもお客様目線を追及し、利便性向上を目指しながら、船旅をより身近に感じていただけるフェリー会社になれるよう努めてまいります。





津軽海峡フェリーWEB： https://www.tsugarukaikyo.co.jp/





車両乗船のオンライン乗船券読み込みイメージ





■「オンラインチェックイン」利用詳細について

開始日時 ：2025年12月15日(月) 9:30より順次利用開始

対象場所 ：全ターミナル(室蘭・函館・青森・大間)

対象内容 ：一般旅客(乗用車・バイク・徒歩)

利用可能時間：出航の3時間前～30分前

利用条件 ：WEB予約にて事前予約、

かつ事前にお支払い済みの一般利用のお客様

※ご予約内容によってはご利用いただけない場合もございます。

(乗船券が必要なお客様、ペット連れ、団体、ご予約内容と乗船内容が異なる 等)

※事前にご予約・お支払い済みのお客様は、オンラインチェックインの他、スマートチェックインもご利用が可能です。乗船券が必要なお客様や、ドライバーと同乗者の内、一部が車両とは別に徒歩乗船をされる場合などは、スマートチェックインをご利用の上、ご乗船ください。

※「オンラインチェックイン」ページ： https://www.tsugarukaikyo.co.jp/guide/online_checkin/









■利用方法

1. 乗船日を決めてWEB予約取得・事前決済

2. 乗船当日、各ターミナル周辺に移動

※ターミナルにより利用できる範囲は変わります。

詳細は「オンラインチェックイン」ページをご覧ください。

3. お客様に届く“乗船5日前メール”もしくは“お支払い確定済みメール”内に記載されている「予約確認画面の表示はコチラ」のURLを選択

4. ページ内「オンラインチェックイン」のボタンを選択、乗船内容を確認後、「チェックイン」をクリックし「現在地情報の使用」の「許可」を選択

※お車でご乗船されるお客様は、ドライバーと同乗者が分かれて乗船するか選択する画面が表示されます。

分かれてご乗船の場合、二次元コードが2つ発行されます。

(同乗者の内、徒歩乗船と車両乗船が混在する場合は、スマートチェックインをご利用いただき、乗船される方それぞれに1枚ずつ乗船券の発行が必要です。)

※函館～大間航路は、同乗者がお車でご乗船できない期間がございます。

オンラインチェックイン画面

オンライン乗船券イメージ





5. チェックインが完了

※オンライン乗船券(二次元コード)が表示されます。

※オンラインチェックイン後、ご乗船手続き完了のお知らせメールが配信されますのでご確認ください。

6. 乗船時、オンライン乗船券の二次元コードが掲載された画面をご準備の上、ご乗船ください。

徒歩：ボーディングゲートで二次元コードを読み込み

車両：係員が二次元コードを読み込み





徒歩乗船のオンライン乗船券読み込みイメージ





7. 個室をご利用の場合、船内案内所にいる係員にオンライン乗船券を提示

部屋番号を確認し、客室の鍵をお渡しします。









■ご予約に関するお問い合わせ【営業時間】9:00～18:00

室蘭支店：0143-83-4080

函館支店：0138-43-4545

青森支店：017-766-4733

大間支店：0175-37-3111