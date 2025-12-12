2006年にデビューした金管アンサンブル「侍BRASS」(制作：株式会社スーパーキッズ)は、2026年に20周年を迎えます。これを記念し、初めてとなるライブDVDを制作するプロジェクトを、クラウドファンディングで実施する運びとなりました。





プロジェクト詳細： https://www.superkids.co.jp/samurai/20thcf.html





侍BRASS_1





●侍BRASSとは

国内オーケストラの首席奏者達とスタジオ界のトッププレイヤーがタッグを組んだ最強のドリームブラス。ユーフォニアム搭載の金管アンサンブル。2006年8月にCD『葉隠《HAGAKURE》』をリリースし、同時に東京オペラシティコンサートホールでデビュー公演。金管8重奏のオリジナル楽曲を中心に、CD、楽譜出版、コンサートを行っています。オリジナル作品やポップスアレンジ、様々な編成での取り組みなど、金管アンサンブルの魅力を追求し続けています。









●プロジェクトについて

これまでに10枚のCD作品をリリースしてきた侍BRASSが、20周年という記念すべきアニバーサリーイヤーに初のライブDVDを制作します。

テーマは「風林火山」。戦国時代の武将 武田信玄の軍旗に書かれた言葉で、戦における戦略や戦術の基本として活用されていたとされます。風林火山をテーマとした金打八重奏のオリジナル曲を制作するほか、ファンからの人気も高い代表曲「葉隠」「文明開化の鐘」を、オリジナルの金管八重奏からフルメンバーの金打十重奏にリアレンジし収録。武田信玄にゆかりのある山梨県のホール「桃源文化会館」で記念コンサートを行い、DVDにはそのライブ映像を収録します。

このプロジェクトは、そのライブDVDを制作するものです。









●プロジェクト概要

期間 ： 2025年12月15日(月)～2026年4月13日(月)

実施プラットフォーム： MOTION GALLERY(モーションギャラリー)

https://motion-gallery.net/

※応援購入には会員登録が必要

プロジェクトページ ： https://motion-gallery.net/projects/samurai2026

※12/15 20:00オープン









●DVD概要

タイトル ：「侍BRASS LIVE DVD 『風林火山』」

仕様 ：ライブ映像 DVD

出演 ：侍BRASS(金打十重奏)

予定発売日 ：2026年9月2日(水)

予定販売価格：4,400円(税込)

収録予定楽曲：葉隠 2026版(中川英二郎)

風林火山(今村岳志)

羊皮紙の世界図(山岸恵菜)

武芸十八般(追榮祥)

文明開化の鐘 2026版(高橋宏樹)

遊戯三昧(中川英二郎)

リソルジメント(中川英二郎)

ウィーアー！(エリック・ミヤシロ編)

Smoke on the Water(エリック・ミヤシロ編)

※予告なく変更となる可能性があります









●収録コンサートおよびチケット情報

日時 ：2026年5月2日(土) 14:00開演 (13:30開場)

会場 ：桃源文化会館 桃源ホール(山梨県南アルプス市飯野2971)

料金 ：一般 4,000円／学生 3,500円(団体割引あり)

プレイガイド：・スーパーキッズチケットセンター

https://www.superkids.co.jp/ticket/

・ローソンチケット

https://l-tike.com/

・桃源文化会館

TEL 055-284-3411 受付時間 9時～17時

(休館日 月曜日 ＊ただし月曜日が祝・祭日の場合はその翌日)

主催・お問い合わせ：株式会社スーパーキッズ









●支援コース(リターン内容)

全てのコースにDVD「風林火山」1枚と「お礼のメール」が含まれます。

早割以外のコースに「DVDエンドロールにクレジット掲載」が含まれます。





【オリジナル作曲コース】150,000円- ＜限定1名＞

中川英二郎がオリジナル楽曲を作曲します(編成：金打10まで)





【「あなたのために演奏」コース】75,000円- ＜限定1名＞

あなたのために下記の中からお好きな楽曲を演奏した様子を映像でお届けします。

金管八重奏：『文明開化の鐘』／『奥義《OHGI》』／『せきれいの尾』／

『花の狂乱』／『律の調(Flugel horn：エリック・ミヤシロ)』

金打十重奏：『西方見聞録』／『十拳剣』／『跳ね馬の背に』

ソロ(ソリスト1名指名)：『侍《SAMURAI》(ソロ)』 Tp、Hr、Tb、Euph、Tubaソロ





【VIPチケットセット】55,000円-

＜かぶりつき席：2名席×6組／中央特等席:2名席×6組＞

5月2日(土)収録コンサートのVIPエリア・コンサートチケット2枚

上記コンサート当日のリハーサル見学＆写真撮影権





【コンサートチケットセット】16,500円-

＜かぶりつき席：2名席×20組／中央特等席:2名席×18組＞

5月2日(土)収録コンサートのコンサートチケット2枚





【温故知新セット】55,000円- ＜限定3名＞

現在廃盤となっている1st CD「葉隠」1枚

初代侍BRASSステッカー1枚

メンバー全員のサイン入り色紙

侍BRASS特製MA-1ジャケット





【新曲楽譜付きセット】25,000円- ＜限定30名＞

収録曲のうち新譜5曲の楽譜(スコア＆パート)

予定曲：葉隠 2026版(金打10)／風林火山(金8)／文明開化の鐘 2026版(金打10)／

ウィーアー！(金打10)／Smoke on the Water(金打10)





【グッズセット】11,000円- ＜限定20名＞

マフラータオル、風呂敷、Tシャツ





【クレジット掲載コース】5,500円- ＜限定100名＞

DVDエンドロールにお名前を掲載します





【早割20％OFF】3,520円- ＜限定5名＞

【早割10％OFF】3,960円- ＜限定20名＞

【早割 5％OFF】4,180円- ＜限定300名＞









●侍BRASSメンバープロフィール

Trombone 中川英二郎

1975年東京都生まれ。5歳でトロンボーンを始め、高校在学中に初リーダー作を録音。名だたるアーティストとの共演を始め、映画、CM、TVなど多くの録音でも知られる。18年、J.アレッシらと「スライド・モンスターズ」を結成。19年には豪メルボルンで開催された「International Jazz Day」に出演。読売日本交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、札幌交響楽団等と共演し、ジャンルを超えて活躍している。侍BRASS楽団長。





Trumpet エリック・ミヤシロ

米国ハワイ州ホノルル出身。高校3年生でカーネギーホールにてメイナード・ファーガソンと初共演。22歳でバディー・リッチ、ウディー・ハーマンなどの名門ビッグバンドにリード・トランペットを担当。1989年来日。吹奏楽、オーケストラとの共演を始め、学校講師、クリニシャン、作曲家、アレンジャー、プロデューサーとしても幅広く活躍し、2013年からは”Blue Note Tokyo All Star Jazz Orchestra”のリーダー／音楽監督。昭和音楽大学講師、国立音楽大学客員教授、洗足学園音楽大学客員教授、大阪芸術大学客員教授、International YAMAHAアーティスト





Trumpet 本間千也

1970年新潟県佐渡島生まれ。東京コンセルヴァトアール尚美ディプロマコース卒業。1990年第16回日本管打楽器コンクール第3位。尚美ミュージックカレッジ専門学校、洗足学園音楽大学各非常勤講師。東京佼成ウインドオーケストラ楽団員。そのほかに、ソロ、オーケストラ客演、ミュージカル、映画やアニメ劇中音楽のスタジオ録音などの多彩な演奏活動をしている。





Trumpet 澤田真人

1974年千葉県生まれ。東京音楽大学卒業。同大学卒業生新人演奏会、第13回ヤマハ金管新人演奏会に出演。第16回日本管打楽器コンクール入賞。名古屋フィルハーモニー交響楽団首席トランペット奏者を経て、現在、東京交響楽団首席トランペット奏者。トランペットを津堅直弘氏に師事。東京音楽大学、洗足音楽大学講師。





Trumpet オッタビアーノ・クリストーフォリ

イタリア、ウーディネ市生まれ。10歳でトランペットを始め、2004年コンセルバトーリ「J.トマディーニ」を卒業後、米シカゴにて研鑽を積む。同時期に首席トランペット奏者としてイタリア主要オーケストラに参加。2008年兵庫芸術文化センター管弦楽団に入団。2009年には日本フィルハーモニー交響楽団に入団し、現在同団のソロ・トランペット奏者を務める。ソリスト・室内楽奏者としても国内外で活動を広げ、各国のオーケストラへのソリスト参加に加え、2019年には音楽アカデミー「Music System Italy/Japan」を設立、芸術監督を務める。2022年にはMusic System Japanブリティッシュブラスバンドの旗揚げ公演を行うほか、自身のリサイタルにて委嘱作品［ヴィヴァルディ=マルコーニ：四季～ソロ・トランペットのための］を世界初演。同作品は2023年にリリースしている。





Horn 森博文

熊本県生まれ。10歳でホルンを始める。作陽音楽大学(現くらしき作陽大学)を卒業後、ドイツ・ハノーファー芸術大学へ留学。帰国後、九州交響楽団に入団。1993～2017年まで東京フィルハーモニー交響楽団に首席ホルン奏者として在籍。現在、東京音楽大学教授、くらしき作陽大学特任教授として後進の育成に努める。





Bass Trombone 野々下興一

1975年東京都生まれ。東京都交響楽団バストロンボーン奏者。洗足学園音楽大学卒業。バストロンボーンを秋山鴻市氏に師事。東京音楽大学講師、名古屋音楽大学 客員准教授。





Euphonium 齋藤充

1977年福島県生まれ。国立音楽大学卒業、ミシガン大学大学院修士課程修了、ノーステキサス大学大学院博士課程修了。日本管打楽器コンクール、フィリップ・ジョーンズ国際コンクール、レオナルド・ファルコーニ国際コンクールすべてにおいて第1位。現在、国立音楽大学、洗足学園音楽大学、尚美ミュージックカレッジ専門学校非常勤講師。





Tuba 次田心平

京都府生まれ。京都市立芸術大学を首席卒業。第24回日本管打楽器コンクールにおいて審査委員満場一致の1位。現在、読売日本交響楽団テューバ奏者。これまでに日本フィル、読売日響とテューバ協奏曲を共演。2012年6月、オーストリアのリンツで行われた国際テューバユーフォニアム大会でゲストとしてリサイタルを行う。YAMAHA TUBA DUO、ARK BRASSのメンバー。洗足学園音楽大学准教授、昭和音楽大学、尚美ミュージックカレッジ専門学校、ミュージックスクール「ダ・カーポ」各講師。DVD『テューバマスター』を、ソロCD『TuBest!』『Mr.Tuba！』をリリース。





Percussion 岩瀬立飛

1967年愛知県生まれ。4歳よりピアノをはじめ、高校吹奏楽部に打楽器で所属。1988年渡米、ピーター・アースキンに師事。Grove School of Music (Los Angeles)作編曲科、ドラム・パーカッション・打楽器科を卒業。現在はスタジオミュージシャン、ジャズ、ラテン、打楽器、ピアノ、作曲、編曲、プロデュース、後進の育成など活動は多岐にわたる。国府弘子、松岡直也、前田憲男などベテラン勢をはじめレギュラーバンドを多く持つ。中でも楽団長・中川英二郎とは交友が深く信頼関係が高い。洗足学園音楽大学講師、ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト審査員。