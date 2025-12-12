医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2025年11月19日（水）、医療複合施設「i-Mall」内のISEIKAI lounge さくらテラス 2階サロンにて、江崎グリコ株式会社と共同で母子支援を目的とした無料セミナーを開催しました。本セミナーでは、栄養士・子ども心理カウンセラーおよび産科 助産師が登壇し、妊娠期と授乳期に必要となる栄養管理やブレストケアについて、講義と実技を交えて解説しました。少人数形式で実施したことで、参加者が専門家から直接学べる機会となりました。

プログラム

・マタニティ栄養勉強会 （担当：江崎グリコ株式会社 栄養士・子ども心理カウンセラー） ・乳児の栄養源 母乳と人工乳 妊娠中から断乳までのブレストケア （担当：医誠会国際総合病院 産科 助産師）

母子の健康支援に向けた講義構成

本セミナーでは、妊娠期から授乳期に必要となる基礎知識を、栄養とブレストケアの双方から整理して学べる構成としました。栄養士・子ども心理カウンセラーによる講義では、妊娠期の栄養管理や食事の基本的な考え方が紹介され、母体の状態や生活背景に合わせた栄養摂取の視点が示されました。助産師からは、授乳方法の選択や母乳と人工乳の特徴が説明され、母子が安心して過ごすための考え方が丁寧に解説されました。妊娠期から始められるセルフケアの必要性についても取り上げられ、母子の健康を多方面から支えるための基本的な知識を整理できる内容となりました。

実演を通じた具体的な理解の促進

講義に加えて実技を含む内容が取り入れられ、育児に直結する方法を具体的に確認できました。調乳の実演では、粉ミルクの分量や温度の調整手順が示され、日常の作業をイメージしながら理解できるよう進められました。助産師による乳房マッサージの実演では、セルフケアの流れや注意点が段階的に紹介され、授乳期に役立つ方法を直接確認できる機会となりました。少人数での実施により、参加者が実演の動きを細かく観察しながら質問しやすい環境が整えられ、育児への応用を考えやすい場となりました。

概要

イベント名：第3回 江崎グリコ株式会社×医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児セミナー開催日時：2025年11月19日（水）会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）ISEIKAI lounge さくらテラス 2階サロン主催：医療法人医誠会・江崎グリコ株式会社（共同開催）登壇者：江崎グリコ株式会社 栄養士・子ども心理カウンセラー／医誠会国際総合病院 産科 助産師参加者：少人数での実施内容：妊娠期の栄養、授乳期のケア、調乳実演、乳房マッサージ実演

次回開催案内

イベント名：第4回 江崎グリコ株式会社×医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児セミナー開催日：2026年1月21日（水）11:00～12:00（受付10:30）会場：i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟） ISEIKAI lounge さくらテラス2階サロン主催：医療法人医誠会・江崎グリコ株式会社（共同開催）テーマ： ・赤ちゃんを災害から守るための講座（江崎グリコ 栄養士・子ども心理カウンセラー） ・産前・産後の体とこころのケア（医誠会国際総合病院 産科医師）定員：先着25名（無料）申込締切：2026年1月20日（火）16:00申込フォーム：https://forms.gle/kdqthPguDTYwj9Be8参考：https://newscast.jp/news/2564045

医療法人医誠会

https://www.holonics.net/sakuraterrace/event/index.html

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在