東方航空物流、チリ産チェリーを過去最短の24時間で

チャーター輸送

【上海2025年12月12日新華社＝共同通信JBN】China Eastern Air Logistics（東方航空物流、EAL）の「Cold Chain Express（コールドチェーンエクスプレス）」CK292貨物機はこのほど、新鮮なチェリー88.75トンをチリから中国へ輸送しました。短時間の経由を経て、同機は上海浦東国際空港（Shanghai Pudong International Airport）に着陸し、わずか24時間で旅程を完了、中国へのチリ産チェリー輸入の新記録を打ち立てました。この節目はまた、China Eastern Air Logisticsが新しいチェリーシーズンに向けて専用チャーター輸送プログラムの正式な立ち上げを示すものです。

チリ産チェリーの新たなシーズン到来に伴い、China Eastern Air Logistics はチェリー専用の輸送業務を正式に開始しました。この節目に至る前から、同社はすでに外部チャーター貨物機などのルートを活用し、旬のチェリー1100トン以上を鄂州、上海、鄭州、深セン、合肥、寧波、香港など中国各地の入境拠点へ空輸していました。自社チャーター便の投入により、China Eastern Air Logisticsの独立輸送能力はさらに向上し、生鮮品のエクスプレス配送サービスにおける同社の競争優位性が強化されます。

チェリーの新シーズンに向けて、China Eastern Air Logistics は子会社の China Eastern Cold Chain （東方航空コールドチェーン）を通じて自社の輸送能力を投入するとともに、世界の主要航空会社9社の貨物機リソースを統合し、高頻度・高密度の「フライトウエーブシステム」を構築しました。さらに同社は、外部チャーター便を複数の入境地に着陸させるよう戦略的に運航を設定するとともに、成都、鄂州、寧波など国内の「生鮮品ハブ」と緊密に連携しました。これらの取り組みを組み合わせることで、大陸間直行便、入境地加工、および倉庫配送を網羅する完全統合型の生鮮品エクスプレスシステムが構築されます。このシステムは「Fresh within 48 Hours（48時間鮮度配送）」という約束を実現し、チリ産チェリーが海外の果樹園から中国の消費者の食卓へ滞りなく届くことを確かなものにします。

こうした基盤の上に、China Eastern Cold Chainは温度監視システム「Dongdongce」やインテリジェント配送プラットフォーム「Feilaixian」などのデジタルツールを活用しています。これらの技術により、チリ産チェリーは収穫、予冷から国際輸送、通関、最終配送に至るまで、全工程で透明性の高い管理が実現しました。この統合的なアプローチにより、中国全土の消費者は、より新鮮で高品質な輸入チェリーを、より手頃な価格で楽しむことができます。

チリは南米諸国の中で最初に中国と自由貿易協定を締結し、10年以上にわたり、農業分野において中国と緊密な関係を維持してきました。チリは一貫して、中国の最大のチェリー輸入元になっています。China Eastern Air Logisticsは、チャーター航空貨物によるチェリー輸入をいち早く開始した国内航空会社の1つで、12年連続でチリ産空輸チェリーの最大の輸送業者かつ輸入業者となっています。海空複合輸送、専用機による直行輸送、航空機単位での積み替え輸送、欧州ハブ経由の中継輸送といった多様な物流ソリューションを提供することで、China Eastern Air Logisticsは事業範囲をさらに拡大しました。これにより東南アジアやその他の市場を統合し、チリ産生鮮品のグローバル配送ネットワークに組み込んでいます。

中国国際輸入博覧会（China International Import Expo、CIIE）の展示ホールから中国全土の家庭の食卓に至るまで、China Eastern Air Logisticsは着実に、グローバルな生鮮サプライチェーンの能力を強化しています。こうした取り組みにより、同社は国内市場と国際市場を結び付ける新たな「双循環」発展パターンに貢献し、上海が国際航空物流ハブとして成長することを支えています。これらの努力は、「Linking the World with China, Connecting China to the World（世界と中国をつなぎ、中国を世界へつなぐ）」というビジョンを具体的な行動へと変えています。

今後を見据え、China Eastern Air Logisticsは「大量受注、一括輸送、3日以内に世界中に到達」という業務モデルを引き続き向上させます。より広範な展開、より迅速な配送、より安定した品質によって、地球を半周して空輸されるこの「冬の甘み」が、中国国内外の一層多くの家庭にとって季節の楽しみとなるようにしていきます。

ソース：China Eastern Air Logistics