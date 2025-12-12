世界で延べ5,000万人以上を魅了し続けるブルーマングループは、このたび新宿消防署（東京都新宿区百人町）とともに「マイ消火器」普及を目的とした新CMを制作いたしましたのでお知らせいたします。新宿区は飲食店、オフィス、住宅が密集しており、初期消火に有効な「マイ消火器」の設置推進は喫緊の課題です。本CMは、ブルーマングループの独創的で視覚的インパクトのある表現を活かした火災予防啓発の可能性にご期待いただき、新宿消防署・関係各所と連携して実現しました。映像では、ブルーマンがドラムを叩くたびに赤いペイントが炎のように立ち上がり、別のブルーマンが消火器でその“炎”を一瞬で鎮めるという、ユーモラスかつ印象に残る演出を展開。言葉を使わずとも理解できるブルーマンらしい遊び心とその魅力がわずか15秒の中に凝縮され、「消火器があれば火災は防げる！」というメッセージを力強く届けます。ナレーションにはブルーマングループ2025新宿公演で共演を果たした水樹奈々氏（声優アーティスト）と、北海道発の人気番組「水曜どうでしょう」で知られるディレクター・藤村忠寿氏を起用。本CMは 2025年12月下旬より新宿区内の屋外ビジョンを中心に放映予定です。ブルーマングループは今後も、エンターテインメントの力を活かし、社会に寄与する活動を積極的に展開してまいります。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=TjgaGJNV2DE

【本件に関するお問い合わせ先】東京消防庁新宿消防署 03-3371-0119 予防課防火管理係 内線 511 521メール：sinjuku3@tfd.metro.tokyo.jp

【制作クレジット】CD : 新井勝久・中村浩昭Pr : 中村光宏・橋本 遥監督/オフライン編集 : 榎村洋志カメラマン : 梅根秀平撮影助手 : 杉村高之制作 : 根津亜美音楽 : 出田慎吾オンライン編集 : 坂詰正記MA : 新井和樹出演：ブルーマングループ（シルク・ドゥ・ソレイユ）ナレーション：水樹奈々、藤村忠寿（水曜どうでしょうディレクター）制作協力：新宿消防署、TSTエンタテイメント、ゼネラルエージェント、ユニカ【ブルーマングループとは】1987年、ニューヨークの路上で、青く塗った3人の親友による常識破りのパフォーマンスから始まりました。1991年、オフ・ブロードウェイの小劇場で初演を迎えた「ブルーマングループ」は、ロック・アート・コメディを融合した革新的ライブとして話題を集め、ボストン、シカゴ、ラスベガスなど全米、さらに世界各地へ拡大。これまでに5,000万人以上を魅了してきました。日本では2007年に初上陸し、六本木でのロングランを皮切りに公演を重ね、2025年には累計観客動員100万人を達成。子どもから大人まで国籍を超えて楽しめる唯一無二のパフォーマンスは今日も進化を続けています。毎年新宿で公演を開催しており2026年は8月にTHEATER MILANO-Za（新宿区歌舞伎町1丁目29-1 東急歌舞伎町タワー6階）にて上演予定。公式サイト：https://www.blueman.jp