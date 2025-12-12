全国に72の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語わんわんリゾート 信州上田（以下、わんわんリゾート 信州上田）は、12月より多彩な施設コンテンツを続々追加いたしました。

屋内ドッグランでは、窓から見える緑を感じながら思いっきり駆け上がる丘を新設。また、館内ではわんちゃん顔出しパネルや癒しのオーディオエリアを新設いたしました。その他、わんちゃんと楽しめる施設コンテンツを追加いたしました。この機会にぜひ、わんちゃんとずっと一緒の温泉旅行をお楽しみください。

■追加施設コンテンツ詳細

1．屋内ドッグラン 屋内ドッグランでは、窓から見える緑を感じながら思いっきり駆け上がれる丘を新設いたしました。

2．屋外ドッグラン 晴れた日には、わんちゃんと旅先で思いっきり遊べるドッグランがおすすめ。信州上田の自然を感じながらわんちゃんと遊べます。

3．わんちゃん顔出しパネル 旅の思い出の一枚を撮影できるスポットを追加いたしました。

4．レストエリア 屋内ドッグラン内に、飼い主さんが腰掛けるベンチを新設いたしました。わんちゃん関連の本もご自由にお読みいただけます。

5．癒しのオーディオエリア お客様が自由に選曲できるオーディオを新設いたしました。わんちゃんに優しい音楽を多数取り揃えております。

食事もわんちゃんとずっと一緒の温泉宿「わんわんリゾート信州上田」

お部屋だけでなく、お食事の時間も愛犬と過ごせるわんちゃん専用宿。いつでも愛犬と一緒の温泉旅行が叶います。江戸時代から栄えた湯治の名湯に、ドッグランやセルフグルーミングコーナーをはじめ、わんちゃんが喜ぶコンテンツをご用意。わんちゃん用のお食事や一緒に入浴できる貸切風呂など、特別な日を大切なわんちゃんとずっと一緒にお過ごしいただけます。

▼アクセス

住所：〒386-0322 長野県上田市西内1160アクセス：上信越自動車道 東部湯の丸ICより約45分、長野自動車道 松本ICより約45分公式サイト：https://x.gd/MHR9q

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）■代表取締役：川粼 俊介■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年12月現在）■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/