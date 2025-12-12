広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、毎週土曜「ひろしま深掘りライブ フロントドア」をお届けしています。

■weekly carp

自身初の開幕投手を務めた森下暢仁投手（広島東洋カープ）の気になる契約更改など、今週のカープを一気に振り返り！

■フカボリスタジアム

ドラフト５位赤木晴哉＆ドラフト６位西川篤夢

将来性豊かな長身右腕！ドラフト５位：赤木晴哉投手＆ 期待の大型ショート！“シン・赤忍者”ドラフト６位：西川篤夢選手をフカボリ！

■サンフレッチェ広島

今季限りで退任へ、名将：スキッベ監督の軌跡に迫る！

■カープ・斉藤優汰投手 サイン入りユニホーム当たる！

番組中に発表される応募番号に電話して、プレゼントをGETしよう！

｜ 放送日時

▷2025年12月13日㈯ 午後１時～※出演者・番組内容は変更になる場合があります

出演者

【スタジオ】宇治原史規 （ロザン） 木下富雄 （カープＯＢ）うえむらちか （作家・タレント）岡本愛衣 （HOMEアナウンサー）