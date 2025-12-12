株式会社カンゼンは、いかにしてアーセナルFCが英国における黒人性のアイコンとなったかの物語『ブラックアーセナル』を2025年12月18日に刊行します。

ガナーズはなぜ「黒人性」のアイコンとなったのか？

イアン・ライトからブカヨ・サカまで――時に交わり、時に分かれるアーセナルFCの黒人アイデンティティの変遷本書はいかにしてノース・ロンドンに拠点を置くサッカークラブ、アーセナルFCが英国における黒人性のアイコンとなったかの物語だ。1960年代のもっとも初期の兆候からグローバルな団体としての目覚ましい台頭まで「ブラックアーセナル」は黒人としてのアイデンティティとクラブとのつながり、そしてそれがメディア、音楽、ファッション、政治といった領域にいかに拡大していったか、という観点からアーセナルと現代的な黒人カルチャーの関係性を探訪しようとする史上初の試みである。

サンプルページ

目次

序文01 我々のストリートとブラックアーセナル ポール・ギルロイ02 ブラックアーセナルを定義する クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ03 オレの仲間はどこだ？ エイミー・ローレンス04 アウェーとホーム クライヴ・パーマー05 ポール・デイヴィスにとってのブラックアーセナル ポール・デイヴィス06 アーセナルを味わう スターディアス・クリスティ07 ライト、ライト、ライト……1995年のアーセナル対ミルウォール、ロンドンにおける政治と人種差別 レズ・バック08 ハイバリー・スタジアムの管理人 スティーヴン・デイヴィス09 2002年・リーズ対アーセナル～ほとんどチーム全員が黒人じゃないか！ ロドニー・ハインズ10 エルソーン団地のゴッドマザー シーリア・フェイシー11 サッカーとボクシング～マイケル・ワトソン、ハイバリーとともに戦ったファイター クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ12 支えあう仲間たち～アーセナル、黒人コミュニティ、そして音楽でつながる人々 クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ13 アーセナルを愛する黒人女性たち ローラ・ヤング14 カヌからケレチへ ショーン・ジェイコブズ15 イングランド北部から見るアーセナル デイヴィッド・フォレスト16 アーセナルと黒人としてのアイデンティティ イアン・ライト17 ハイバリー・スタジアムからハイバリー・スクエアへ タリク・ジャジール18 私とイアンライト～ロンドンとサッカーの周縁から エディ・オッチェレ19 アーセナル・イン・ザ・コミュニティ サミル・シン20 壁画「私たちが所属する場所を見つけた」の製作 ルーベン・ダンゴー21 セレブカルチャーとアーセナル サム・メヒアス22 ブラック・ヒーローとブラック・スーパーヒーロー タヨ・ポプーラ23 アーセナルのジャマイカシャツのデザインの裏側 クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ24 ブラックアーセナルとアジア系イギリス人 アナミク・サハ25 ブラックアーセナルのビジュアルカルチャー クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ26 アーセナルのユースチーム～変わるもの、変わらないもの マシュー・ジョゼフ27 ブカヨ・サカ～デジタルカルチャーのスターボーイ ジェームズ・マクニコラス28 ブラックアーセナルの今後とこれからの可能性 ゲイル・ルイス訳者あとがき執筆者紹介

プロフィール

■編纂 クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ（Clive Chijioke Nwonka）ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）サラ・パーカー・レモンド人種・人種差別研究センター准教授（映画・文化・社会学）。共編著に『Black Film: British Cinema II』（2011）、著書に『Black Boys: The Aesthetics of British Urban Film』（2013）。■編纂 マシュー・ハーレ（Matthew Harle）ノース・ロンドン・イズリントン出身の作家・キュレーター。著作や展示を通じて文化史、都市、アイデンティティを探求している。BFI（英国映画協会）やバービカンでの勤務を経て、現在はウォーバーグ研究所の芸術プログラム・キュレーター。1993-94シーズンに初めてアーセナルの試合を観戦。■訳者 山中拓磨（やまなか・たくま）1992年生まれ、愛知県出身。高校と大学合わせて計6年、英国へ留学。現在はオランダのブロックチェーン関連のベンチャー企業で事業開発などに携わる傍ら、通訳・翻訳者／サッカーライターとして活動。熱狂的なアーセナルのファンで、サポーターになったきっかけは、自身の渡英の時期と同郷の元日本代表・宮市亮選手のアーセナル加入の時期が重なっていたこと。訳書に『ミケル・アルテタ アーセナルの革新と挑戦』（平凡社）、『コネクテッドコーチング 意思決定と文脈を繋ぐ最先端の両方向型サッカーデザイン』（小社）。

書誌情報

書名：『ブラックアーセナル』ISBN：978-4-86255-784-1編纂：クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ マシュー・ハーレ訳者： 山中拓磨ページ数：448P判型：A5判定価：3,850円（本体3,500円＋税）発売日：2025年12月18日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10154336.html

【この件に関する問い合わせ先】

https://www.amazon.co.jp/dp/4862557848https://books.rakuten.co.jp/rb/18422682/

株式会社カンゼン宣伝プロモーション部担当：伊藤真TEL：03-5295-7723MAIL：ito@kanzen.jp