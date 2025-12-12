公益社団法人東京都不動産鑑定士協会では、秋の講演会「都市と不動産を考える」をオンライン配信(YouTube配信)で開催し、11月26日(水)より、配信を開始いたしました。





秋の講演会「都市と不動産を考える」





■開催について

当講演会は毎年、東京都地価調査の基準地価格発表に合わせ、東京都と共催で開催しております。本年も昨年に引き続き、オンライン配信形式(YouTube配信)で開催いたします。事前のお申込みは必要なく、どなたでも無料でご視聴いただけます。

講師には、明海大学不動産学部教授 学部長 中城 康彦 氏をお招きし、「不動産鑑定の人と制度～グローバル時代の価値と価格～」をテーマにお話しいただきました。

また、不動産鑑定士を目指す大学生にも率直な考えや思いを伺いました。









■開催概要

日時 ： 令和7年11月26日(水)配信開始

開催形式： オンライン配信(YouTube配信)

視聴方法： 当会ホームページよりご視聴ください。

参加費 ： 視聴無料

https://www.tokyo-kanteishi.or.jp/jp/activity/autumn

※事前のお申込みは不要です。どなたでもご視聴いただけます。

※令和8年3月31日17時00分まで配信予定













■プログラム

【第1部】

「令和7年 東京都地価調査のあらましについて」(約20分)

講師：公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

副会長 古家 一郎

【第2部】

「不動産鑑定の人と制度～グローバル時代の価値と価格～」(約40分)

講師：明海大学 不動産学部教授

学部長 中城 康彦 氏

＜主催＞公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

＜共催＞東京都









【お問い合わせ】

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 事務局

TEL：03-5472-1120









【協会概要】

名称 ： 公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

会長 ： 池田 守

設立許可： 2011年9月1日

所在地 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-1虎ノ門ワイコービル3階

URL ： https://www.tokyo-kanteishi.or.jp