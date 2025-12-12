国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fにて、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催しました。初日の来場者数は2,331名を記録し、生成AIの次にくるトレンドとして注目される「AIエージェント」の実装とビジネス活用への期待感から、開場直後より多くのビジネスパーソンが詰めかけ、会場は熱気に包まれました。

熱狂のカンファレンス！各界のトップランナーが「AIエージェントの現在地」を語る

初日のカンファレンスでは、金融・食品・グローバルテックなど各業界を牽引するトップランナーが集結。午前中のカンファレンスから会場は満席となり、一部のカンファレンスでは立ち見が出るほどの盛況ぶりを見せました。

Snowflake合同会社の宮川氏によるAIエージェント実装とデータ基盤のカンファレンスを皮切りに、株式会社セールスフォース・ジャパンの秋津氏は、株式会社代々木アニメーション学院の山田氏、株式会社ADLAYの原田氏とともに、3社によるパネルディスカッションを実施。「AIとCRMの融合」をテーマに、勘や経験に頼らない再現性の高い営業改革について議論を交わしました。

続くNotion Labs Japan合同会社の西氏は、AIエージェントとの新しいチームワークの形を提示。

株式会社みずほフィナンシャルグループの藤井氏は、自社の変革に向けた実践的な取り組みを交えながら、金融ビジネスにおけるAIエージェント活用の可能性を解説しました。

日清食品ホールディングス株式会社の小郷氏と緒方氏は、Data×AIの活用事例に加え、その土台となるデータ統合の取り組みについて、具体的なプロセスを紹介しました。その他のカンファレンスでも具体的な実装論が数多く語られ、AIエージェントが「概念」から「実用」のフェーズに入ったことを強く印象付ける一日となりました。

「自律的に動くAI」を体感。デモ実演に長蛇の列ができた展示エリア

展示エリアには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が出展。単なるテキスト生成にとどまらず、人の指示に基づいて自律的にタスクを遂行する「AIエージェント」の実際の動きを見ることができるデモブースには、多くの来場者が足を止め、熱心に説明を聞き入っていました。

12月12日（金）が最終日！パーソルHD、PKSHA Technologyなど注目企業が登壇

「AIエージェント博 by AI博覧会」は12月12日（金）が最終日となります。2日目も引き続き、最新ソリューションの展示デモが行われるほか、AIエージェントの具体的な活用事例や、ビジネスの現場に定着させるための実践的な方法など、明日のビジネスに直結する見逃せないセッションが多数予定されています。AIエージェントが切り拓くビジネスの最前線を、ぜひこの熱狂の中でご体感ください。

「AIエージェント博 by AI博覧会」開催概要

名称：AIエージェント博 by AI博覧会会期：2025年12月11日（木）～12日（金）10:00 ～ 18:00 （最終日は17:00まで）会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F住所：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6主催：株式会社アイスマイリー後援：・一般社団法人 日本ディープラーニング協会・一般社団法人 生成AI活用普及協会・一般社団法人 Generative AI Japan・一般社団法人 金融データ活用推進協会・一般社団法人 リテールAI協会・一般社団法人 データサイエンティスト協会・一般社団法人 生成ＡＩ協会・一般社団法人 ソフトウェア協会想定来場者人数：3,500名出展社：50社 約100製品以上カンファレンス数：30講演以上出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー「AIエージェント博 by AI博覧会」広報事務局 担当：瀬戸・松井Email：event@aismiley.co.jp 電話番号：03-6452-4750