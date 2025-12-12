西銀座デパート(所在地：中央区銀座4-1)の地下フロアのランジェリー売場「Lingereet Ginza(ランジェリート ギンザ)」ではクリスマスや年末年始のホリデーシーズンにぴったりの華やかな新作ランジェリーが続々登場！12月19日(金)からは最大1万円のクーポンが当たるLINE抽選会を開催し、ホリデーシーズンをさらに盛り上げていきます。





Lingereet Ginza_Holiday Collection





■ホリデーコレクション

ホリデーの定番カラーのレッド・ホワイト・ブラックに、煌くラメ糸の刺繍や、繊細なレースをあしらった、華やかでラグジュアリーなランジェリーをラインナップ！

https://www.nishiginza.co.jp/special/?cd=000114





Lingereet Ginza_Holiday Collection2





■ランジェリート ギンザLINE抽選会

期間：12月19日(金)～12月25日(木)

ランジェリート ギンザの9店舗いずれかで、税込6,600円以上お買い上げいただくと最大1万円のクーポンがあたるLINE抽選にご参加いただけます。





Lingerieet Ginza LINE抽選会





ーLingereet Ginza(ランジェリート ギンザ)ー

地下フロアにランジェリーショップ9店舗が集結、日本最大級の広さを誇る約300坪に、常時50ブランド以上のインナーウェアを取り揃える都内有数のランジェリーのお買い物スポットです。

ブラジャーは、サイズはA70～I85まで(サイズオーダーは除く)、総点数2万点以上の品ぞろえを誇ります。





● ランジェリー9ショップ

・B1F サロン バイ ピーチジョン

・B2F アンフィ / アンブラ / ウンナナクール / サンアイリゾート ノーザリー / トリンプ / ブラデリスニューヨーク / ヌーブラ / ワコール





● Lingereet Ginza特設サイト

https://www.nishiginza.co.jp/feature/lingerie/





● セルフ計測サービス ワコール SCANBE(無料)

B2Fワコールでは3Dボディスキャナーを用いて全身をセルフ計測できる「SCANBE(スキャンビー)」サービスを導入しています。3秒のセルフ計測により、自分のからだを360度見られる3D映像をはじめ、全身20か所の採寸データや体型特徴、インナーウェアのサイズを知ることができ、サイズデータの一部は印刷して持ち帰ることができます。ランジェリートギンザにお越しの際は、ワコールで計測をして体のサイズを確かめてから回るのがおすすめ。定期的なボディチェックとしても活用いただけます。

※女性のお客様のみのサービスです。

※妊娠中、または身長130cm以下の場合は、正確な計測ができない可能性がございます。





ワコール SCANBE





● 営業時間

11：00～20：00

※状況により変更になる場合がございます。





●アクセス

〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート

東京メトロ銀座駅 C5・C7 出口直結

JR有楽町駅銀座口・中央口より徒歩3分

https://www.nishiginza.co.jp/access/?PRW