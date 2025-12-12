急成長するQRコード決済市場、2032年に459億米ドル規模へ拡大する見通し
QRコード決済市場は、2023年に118億米ドルと評価され、2032年には459億米ドルへ到達する見込みであり、2024年から2032年にかけて年平均成長率16.27％を維持すると予測されている。スマートフォンの普及率上昇とデジタルウォレットの一般化が市場の拡大を後押ししており、ユーザーはスマートフォンでQRコードを読み取るだけで迅速かつ安全な支払いが可能となった。小売、飲食、Eコマース、交通分野における採用が進んだことで、QRコード決済は世界的に主流の決済手段としての地位を固めつつある。
市場成長の背景には、非接触ニーズの高まりと、スマートフォンを日常的な金融ツールとして活用する消費者の増加がある。2023年には世界の店頭取引の約30％がモバイル決済で行われ、その比率は2025年までに42％へ達するとみられる。特に中国では、消費者の85％以上がQRコード決済を利用し、WeChat PayやAlipayといったサービスが新たな標準を築いている。米国でもデジタルウォレット利用者の約80％がスピードと使いやすさを理由にQRコード決済を選択し、オンライン購入の約半数がモバイルウォレットによって処理されるなど、世界的な利用拡大が続いている。
企業にとってもQRコード決済はコスト効率と導入のしやすさが魅力である。飲食店では、メニュー表示から決済までを非対面で完結できる仕組みが浸透し、小売店やEC事業者では、スムーズな支払い体験を提供する手段として採用が広がった。新型コロナウイルス感染拡大が契機となり、衛生面と利便性を両立する決済手法としてQRコードが急速に普及した点も市場拡大を大きく後押しした。
QRコード決済市場のセグメンテーション分析では、特に「ソリューション」分野が2023年において全体の約70％を占め、主要な収益源となっている。POSシステムとの統合、独自仕様へのカスタマイズなど、多様な業界ニーズに対応できる柔軟性が、小売・飲食・EC事業者の採用を促進した。サービス分野では、専門知識を備える外部プロバイダーによる設計、導入、保守支援が重視されており、今後最も高い成長率が見込まれている。
QRコードの種類別では、動的QRコードが2022年に66％以上の市場シェアを獲得した。動的QRコードは取引内容に応じて生成されるため、高いセキュリティと柔軟な機能拡張が可能となり、eコマースや金融分野での採用が加速した。一方、静的QRコードは導入コストの低さから中小企業での利用が拡大しており、今後最も高い成長の可能性があるカテゴリーとされる。
決済方式においては、ユーザーが取引を開始する「プッシュ型」が2023年において約60％を占め、市場の中心となった。ユーザーが支払いを自ら承認する仕組みが不正リスクを減らし、安心感を高めていることが支持の理由である。一方で、サブスクリプション型サービスの普及により、企業側が支払いを引き落とす「プル型」方式も成長が期待されている。
地域別分析では、アジア太平洋地域が2023年に34％以上のシェアを獲得し、市場最大地域としての地位を確立した。特に中国、日本、インド、韓国ではスマートフォン浸透率の高さ、若いデジタルネイティブ層の増加、金融包摂の進展がQRコード決済の大規模利用を後押ししている。一方、北米地域は今後最も高い成長が見込まれており、PayPal、Square、Venmoといった大手企業のサービス拡充、消費者の利便性志向、そして高度な金融インフラが市場拡大を支える要因となっている。
