低照度イメージングに関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均11.68％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、低照度イメージングに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「低照度イメージング市場レポート」では低照度イメージングの進歩、課題、防衛、自動車、民生、産業システムに影響を与える戦略的アプリケーションの導入分析や、エンドユーザーの業種、製品ファミリー、アプリケーションシナリオ、テクノロジー、および分解能クラスが、どのように採用と設計を形成するかを説明するセグメンテーションの洞察などを提供します。
世界の低照度イメージング市場規模は、2024年に179億5,000万米ドルと評価され、2025年の200億3,000万米ドルから2032年には434億6,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1853198-low-light-imaging-market-by-end-user-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・民生用カメラで高忠実度低照度イメージングを実現するAI駆動型ノイズ低減アルゴリズムの開発
・積層CMOSセンサーと裏面照射アーキテクチャの統合により、低光量感度とダイナミックレンジが向上
・自律走行車やドローンにおけるリアルタイムの低照度物体検出のためのニューロモルフィック視覚センサーの採用
・医療用画像および監視における超低照度アプリケーション向け単一光子アバランシェダイオードアレイの使用
・夜間撮影のための構造化光とアルゴリズム強化を組み合わせた計算照明技術の実装
・デバイス上での低照度画像強調とリアルタイムビデオ処理のための組み込みディープラーニングモジュールの登場
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 低照度イメージング市場：エンドユーザー別
・航空宇宙および防衛、国土安全保障、軍隊、自動車、ADASシステムなど
第9章 低照度イメージング市場：製品タイプ別
・CCDセンサー、CMOSセンサー、裏面照射型、表面照射型、赤外線センサーなど
第10章 低照度イメージング市場：用途別
・ダッシュカム、デュアルチャネル、シングルチャンネル、医療画像、内視鏡検査
第11章 低照度イメージング市場：技術別
・ハイパースペクトルイメージング、SWIR、可視近赤外線、イメージインテンシファイアなど
第12章 低照度イメージング市場：解像度別
第13章 低照度イメージング市場：地域別
第14章 低照度イメージング市場：グループ別
第15章 低照度イメージング市場：国別
第16章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
・低照度イメージング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に179億5,000万米ドル、2025年には200億3,000万米ドル、2032年までには434億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.68%です。
・低照度イメージング市場における主要企業はどこですか？
Sony Group Corporation、Samsung Electronics Co., Ltd.、OmniVision Technologies, Inc.、SK hynix Inc.、ON Semiconductor Corporation、Teledyne Technologies Incorporated、STMicroelectronics N.V.、Panasonic Holdings Corporation、Canon Inc.、Hamamatsu Photonics K.K.です。
