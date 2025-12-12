レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本修復歯科市場は、精密技術主導の年平均成長率6.75％により高度な歯科修復を再構築し、2033年までに17億4000万米ドルへ急成長すると予測される
日本修復歯科市場は、2024年の9.7億米ドルから2033年には17億4000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.75%で拡大すると見込まれています。修復歯科は、歯およびその周辺組織に影響を与える疾患や損傷の診断・治療を対象とする分野であり、患者ごとの機能的・審美的要求に応じた歯の修復も含まれます。この市場は、あらゆる年齢層の臨床ケア、教育、研究活動を包含し、口蓋裂や欠損歯など、発達上の問題を抱える患者にとって不可欠な医療サービスを提供しています。
市場の成長を支える要因
日本では高齢化が進むにつれて、歯科修復サービスへの需要が増加しています。2035年には日本の人口の約23%が65歳以上となり、高齢者のう蝕罹患率は40%に達すると予測されています。平均寿命の延長に伴い、クラウン、ブリッジ、インプラントなどの高度な歯科処置のニーズも高まっています。政府は高齢化社会の医療ニーズに対応するため、病院中心の医療から在宅医療への移行を推進しており、訪問診療の増加によって高齢者の口腔健康が改善される傾向にあります。さらに、日本の包括的な医療保険制度により、歯科修復治療へのアクセスも向上しており、高齢化に伴うサービス利用の増加を後押ししています。
成長を制約する要因
一方で、修復材料やインプラントの高コストが市場成長の制約要因となっています。特に、歯科用貴金属である金銀パラジウム（GSP）合金は、日本の修復治療で広く用いられていますが、その価格上昇が保険請求件数の減少につながっており、患者や医療機関にとって経済的負担となっています。このため、インレー、クラウン、詰め物におけるGSP合金の使用は年々減少しており、市場の成長を鈍化させる可能性があります。
市場機会と技術革新
CAD/CAM（コンピューター支援設計および製造）技術の進歩は、日本修復歯科市場における重要な成長機会を提供しています。これらのシステムは、設計の精密性、効率性、利便性を向上させ、歯科修復物の製造プロセスを大幅に効率化します。また、CAD/CAM技術は歯科修復にとどまらず、口腔外科、歯周病学、矯正治療、インプラント学、顎顔面外科などの分野にも応用されており、その汎用性と市場への影響力が増しています。
主要企業のリスト：
● Dentsply Sirona Co., Ltd.
● GC Corporation
● Institut Straumann AG
● Mitsui Chemicals Inc.
● Tokuyama Dental Corp.
● Kuraray Noritake Dental Co., Ltd.
● Shofu Inc.
● J. Morita Corporation
● 3M Japan Products Limited
● Envista Holdings Corporation
市場セグメンテーションの洞察
タイプ別:
2024年には、修復材料セグメントが最大の市場シェアを占めています。これは、審美性への関心の高まりと、審美歯科処置の需要増加によるものです。生体材料の採用拡大や技術進歩が、修復物の精度や品質向上に寄与し、このセグメントの予測成長を支えています。
エンドユーザー別:
歯科病院および診療所セグメントが市場を牽引しています。これらの施設は、詰め物、クラウン、インプラントなど多岐にわたる修復治療サービスを提供し、専門家チームと最先端の機器を活用することで、患者に対して高品質で専門的な治療を実現しています。デジタル画像処理やCAD/CAMシステム、レーザー歯科機器などの導入により、修復処置の精度と効率が向上し、このセグメントの成長を促進しています。
