『Merry★Fitmas! ～今年のプレゼントは“強くなれる”贈り物を～』 12月12日（金）より26日（金）まで直営サイトにてクリスマスクーポンキャンペーン開催！
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、公式直営サイトにて2025年ラストを飾る「クリスマスクーポンキャンペーン」（アプリ配布でWEB利用）を12月12日（金）より26日（金）まで開催します。トレーニングやフィットネス用品をはじめ格闘用品やケア・リラックス用品などクリスマスギフトとして最適アイテムを集めて販売いたします。お楽しみ特典として、対象アイテムを含め5,000円以上購入→500円OFFや10,000円以上購入→1,000円OFFなどお得な買物を楽しんでいただけます。この機会に「クリスマスギフト」や「一年頑張った自分へのご褒美」など、年に一度のそれぞれのクリスマスをお楽しみください。BODYMAKER（ボディメーカー）は、お客様がお得な買い物ができるように応援し続けます。ぜひ、一度公式直営サイトをご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336744&id=bodyimage1】
「クリスマスクーポンキャンペーン」ページ
https://www.bodymaker.jp/shop/e/exmas/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
