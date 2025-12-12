2025年12月13日（土）・14日（日） 『BODYMAKERは奈良マラソンEXPO2025に出展します』
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。『BODYMAKERは奈良マラソンEXPO2025に出展します』
2025年12月13日（土）～12月14日（日）の2日間、ロートフィールド奈良（奈良市鴻ノ池陸上競技場）前特設会場で開催される奈良マラソンEXPO2025は、様々な企業がイベントや展示即売会などが行われるなかで、BODYMAKERはブース出展し、ランニングバッグやランニングキャップ等、マラソン用のスポーツアイテムを販売することとなりました。 ぜひ皆様お誘い合わせの上、お越し下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336515&id=bodyimage1】
奈良マラソンEXPO2025
◆出展期間：2025年12月13日（土） 10時～20時 （予定）
2025年12月14日（日） 7時～15時30分 （予定）
◆出展場所：ロートフィールド奈良（奈良市鴻ノ池陸上競技場）前特設会場
◆奈良マラソン2025
https://www.nara-marathon.jp
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
