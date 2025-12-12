ツアーガイド不足解消へ！増加するインバウンド需要に低コストで多言語サービスを実現 ～2026年4月より沖縄バスで「ポケトークforツアー」を活用した実証事業を開始～
WILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷勝士、以下「WILLER ACROSS」）と株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区、代表取締役：岸本大樹、以下「モバイル・プランニング」）、沖縄バス株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：新川幹雄、以下「沖縄バス」）は、多言語AI翻訳ツール「ポケトークforツアー」を活用した新しいガイドサービスの実証事業を、2026年4月より開始します。
本事業は、増加するインバウンド需要に対応するため、全国の交通・観光事業者が抱える「多言語対応ガイドの不足」や「専用機器導入の高コスト化」という喫緊の課題を解決し、観光体験の質向上を目指します。特に地方の観光ツアーでは、人手不足により多言語対応可能なガイドの確保が難しく、インバウンドのお客様への十分な言語サービス提供が課題となっています。また、自動音声の多言語翻訳機器の導入には高コストが伴い、結果として日本語ガイドのみで対応せざるを得ないケースも発生しています。
これらの社会課題を解決するため、WILLER ACROSS、モバイル・プランニング、沖縄バスの3社は、お客様ご自身のスマートフォン等の端末を活用して手軽に多言語コミュニケーションが行える多言語AI翻訳ツール「ポケトークforツアー」の実証実験を、沖縄バスが運行する定期観光バスにて約1年間実施します。
本サービスにより、事業者は多言語対応可能なガイドの確保が不要となり、既存の日本語ガイドだけでインバウンドへの対応が可能になります。また、複数の多言語翻訳機器を用意する必要もなく、低コストで多言語対応を実現できます。インバウンド観光客は、日本語ガイドが伝える歴史、文化、観光地の魅力といったローカルな情報を、ご自身の母国語でリアルタイムに受け取ることができ、言語の壁に阻まれることなく、より充実した観光体験を楽しめます。
今後は、実証結果をもとに、地方観光における多言語対応のさらなる普及と、持続可能な観光サービスの実現を目指します。
■実証事業の概要
＜企画検証期間＞ 2025年12月～2026年3月
＜実証サービス期間＞ 2026年4月～（約1年間を予定）
＜実証対象のツアー＞
沖縄バスが運行する定期観光バス（「海洋博公園（沖縄美ら海水族館）と今帰仁城跡」コース「おきなわワールドと戦跡めぐり」コース）
＜多言語AI翻訳ツール「ポケトークforツアー」の特長＞
・専用機器不要： お客様は自身のスマートフォン等の端末で利用可能（ブラウザ対応）。
・ガイド側の負担ゼロ： ガイドは普段通り日本語で話すだけでOK。翻訳は75言語に対応。
・AI同時通訳： ガイドが話す日本語を複数人へ同時にリアルタイムで翻訳内容を送信・共有可能。
■各社の役割
＜WILLER ACROSS＞ 多言語ガイドサービス事業企画・設計、導入サポート
＜モバイル・プランニング＞ 多言語翻訳機器の提供・技術サポート
＜沖縄バス＞ 実証フィールド提供
■WILLER ACROSS株式会社 会社概要
会社名 ：WILLER ACROSS株式会社
代表者 ：宿谷勝士
所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階
https://willer-across.co.jp/#company
WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。
