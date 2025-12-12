ニッポン放送のポッドキャスト番組『飯田浩司 Leader′s Vision』に日本FP協会 熊野英生専務理事が出演！

日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、FP資格の認知拡大を目的とした広報施策の一環として、第一生命経済研究所首席エコノミストの顔も持つ熊野英生専務理事が、ニッポン放送のポッドキャスト番組『飯田浩司 Leader's Vision』に出演することをお知らせします。出演回では、経済のプロフェッショナルである熊野専務理事が、FP資格の社会的意義や魅力、そして協会が金融経済教育の普及において果たす役割を深く掘り下げます。ポッドキャストは20分×2話構成で、2025年12月に配信します。

■背景と目的

金利がある世界やインフレ経済の不安を背景に、金融リテラシー向上は社会全体の課題となっています。日本FP協会が認定するCFP・AFP認定者は、個人の家計管理やライフプラン設計に適切なアドバイスを行うお金の専門家として、社会的期待が高まっています。本出演は、金融政策・経済統計に精通した熊野英生氏（日本FP協会専務理事）の視点を通じて、FPの専門性が、国民一人ひとりのファイナンシャル・ウェルビーイングにどう貢献できるかを具体的に伝える内容となっています。

■出演番組の詳細

配信予定日：第1回2025年12月12日（金）

第2回2025年12月19日（金）

出演者：日本FP協会 専務理事 熊野英生（第一生命経済研究所首席エコノミスト）

テーマと主な内容：

第1回 『日本FP協会の役割と活動』

日本最大級のNPO法人として、1987年の創立以来展開してきた公益活動を解説。また、熊野英雄専務理事が日本FP協会のリーダーとして意識していることや魅力について語ります。

第2回 『FP資格の社会的意義と魅力』

「家計のホームドクター」とも呼ばれるFPの社会的意義を深掘り。家計や資産の課題解決にはFPによるコンサルティングが効果的であると語ります。

配信URL：

・ニッポン放送 PODCAST STATION

https://podcast.1242.com/cozy/

・radiko 飯田浩司のOK! Cozy up！ Podcast

https://radiko.jp/podcast/channels/a70cc851-21c3-4dd0-a3a8-0130ae6008ff?share=1