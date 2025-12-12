



株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、本日2025年12月12日（金）正午12時より『2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア』の予約申込の受付を開始いたします。極限までリアルを追求したフィギュア「リアルパーフェクトシリーズ」から数量限定で発売。イチロー氏の打席に立つ姿、一点を見据える眼差し、全身にみなぎる集中力が伝わる、‘’ただ一つのフィギュア‘’です。

数々の記録を塗り替え、記憶に刻まれた男。

“イチロー５１” その名は、MLBの歴史においても特別な響きを持つ。2001年、デビュー戦での衝撃から始まり、10年連続200本安打、シーズン最多安打262本、ゴールドグラブ賞10回。走攻守すべてにおいて"完璧"を追い求めた男が、ついにアメリカ野球殿堂入り！

その偉業を称え、そして永遠に記憶するために「2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア」 を発売いたします。細部まで精密に再現されたその姿は、ファンの心に刻まれた“あの一瞬”を呼び起こします。歴史と誇りを手にできる、ただ一つのフィギュアを是非あなたのお手元に。

ただのフィギュアじゃない。これは、“誇り”だ。

各メーカーの全面協力により、バット、バッティンググローブ、エルボーガード、スパイク、リストバンド。すべてのアイテムを実物と同一の仕様・デザインで再現。MLB通算安打数と同じ3,089体限定。すべてシリアルナンバー入りとなっております。細部まで緻密に再現された立ち姿。筋肉の張り、背中のライン、集中した眼差しそのすべてを極限まで追求。ファンの記憶に刻まれた“イチローの美しい構え” この完成度、このこだわり。まさに、世界に一つの「真のイチロー・フィギュア」です。

商品について





サイズ（約） ：幅27.5×奥行16.5×高さ38.7cm（台座・バット含む）

重さ（約） ：2,400g（台座含む）

素材 ：【フィギュア】ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、スチール

【台座】ポリストーン、ポリエステル、スチール 【プレート】スチール

対象年齢 ：15歳以上

その他 ：3,089体限定

FACE [驚異の再現度]

・どの角度からもリアルなフェイス

・視線、頬のライン、口元の緊張感。

・正面はもちろん、横顔、斜め、どの角度から見ても“イチロー”がそこにいる。

・本物の存在感。







BODY[驚異の再現度]

・躍動する筋肉、脈打つ血管。

・イチローの魂を宿す、究極ボディ。

・隆起する筋肉、そして皮膚下に走る血管の表現まで、精密に追及しました。









GEAR[驚異の再現度]

・各メーカーの用具を細部まで忠実に再現。

――各メーカーの全面協力により、バット、バッティンググローブ、エルボーガード、

スパイク、リストバンド。すべてのアイテムを実物と同一仕様・デザインで再現。















BASE[専用台座]

・シリアルナンバー入りプレートを装備。

・台座にアメリカ野球殿堂博物館の公式ロゴを印刷した特別仕様。

――飾るだけで、偉大な歴史の一部を感じられる至極の台座。

お申込みについて

■商品名 2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア

■商品代金 1個 44,000円(消費税込)＋別途送料

■商品内容 ・フィギュア本体

・専用台座

■お申込み期間：2025年12月12日（金）～2026年2月24日（火）

Webは12月12日 正午スタート

■商品のお届け：2026年6月20日（土）から順次、3週間以内でお届け

※お申込み期間、商品代金、お申込み方法、別途送料、その他手数料につきましては

各販売サイトをご確認ください。

「エンスカイショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社エンスカイ

『エンスカイショップ』





https://sports.ensky.co.jp/real_perfect_ichiro/

「MLB公式オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社

『 MLB SHOP.jp 』

https://www.mlbshop.jp/ja/p-203669865

「郵便局」でのお申込みについて

販売者：株式会社郵便局物販サービス

・郵便局の窓口と「郵便局ネットショップ」でお申込みいただけます。

「 郵便局のネットショップ 」は12月12日（金）正午より予約開始

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251212-03/

「ローソンLoppi/HMV 」でのお申込みについて

販売者：株式会社ローソンエンタテイメント

・ ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。

「各種番号をお持ちの方」より、商品番号を入力し店内レジにて代金をお支払い下さい。

番号：AW16476911

・ HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251203144/

「セブンネットショッピング」でのお申込みについて

販売者：株式会社セブンネットショッピング

『 セブンネットショッピング 』

https://7net.omni7.jp/detail/2110681529

※セブン‐イレブン店舗での予約申し込みや商品の取り扱いはございません。

「J SPORTS オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社ジェイ・スポーツ

『 J SPORTS オンラインショップ 』

https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB251201001/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

National Baseball Hall of Fame trademarks and copyrights are used with permission of the National Baseball Hall of Fame and Museum, Inc. Visit: BaseballHall.org

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。