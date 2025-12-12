人工知能生成インフルエンサー台本市場、ブランドがコンテンツ制作を再考する中で存在感を拡大
デジタルストーリーテリングへの移行とともに拡大する市場
インフルエンサー経済は新たな段階に入りつつあり、これまで人間の創造力のみに依存していた制作工程の一部を人工知能が自動化し始めています。ブランド各社は、人工知能を活用した台本生成ツールを試験的に導入し、コンテンツ制作の高速化、メッセージの精度向上、短尺かつ個別化されたメディア需要の急増への対応を進めています。この動きは、スピード、柔軟性、データ主導型ストーリーテリングが競争優位性を左右するという、デジタルマーケティング全体の潮流を反映しています。
コンテンツ量拡大に伴い市場成長が加速
人工知能生成インフルエンサー台本の世界市場は、非常に高い成長率で拡大しています。二〇二四年に十一億八千万米ドルと評価された市場は、二〇二五年には十四億八千万米ドルに達すると見込まれ、単年で二五・七パーセントの成長を遂げています。この勢いは、インフルエンサーマーケティングへの投資増加、仮想インフルエンサーの人気拡大、ソーシャルメディア消費の拡大、そして制作コストと制作期間を削減できる拡張可能なコンテンツモデルへの移行によって支えられています。
将来を見据えると、市場は二〇二九年までに三十六億六千万米ドルに到達し、年平均成長率二五・三パーセントで拡大すると予測されています。ブランドがより深いエンゲージメントを追求する中で、人工知能生成台本は感情的要素、対話型ストーリーテリング、リアルタイムの視聴者反応、多様な形式を組み合わせた表現へと進化しています。
デジタルマーケティング普及が人工知能台本利用を後押し
本市場成長の最大要因の一つが、世界的なデジタルマーケティングの急速な普及です。企業は混雑するデジタル空間で存在感を示すため、ソーシャルメディアや成果重視型キャンペーンへの投資を拡大しています。人工知能生成台本は、制作速度、個別化、キャンペーン全体の一貫性という点で優位性を持ち、大規模かつ的確なメッセージ配信を可能にします。
欧州統計機関のデータによると、二〇二三年には欧州連合企業の六十・九パーセントが少なくとも一種類のソーシャルメディアを活用しており、デジタル発信がブランド戦略に深く浸透していることが示されています。予算のオンライン移行が進むにつれ、自動化されたストーリーテリングツールへの需要は一段と高まっています。
競争環境を形成する主要企業
コンテンツ技術企業と人工知能専門企業が、この新興分野を形作っています。主な企業は以下の通りです。
・グーグル
・ペッパーコンテンツ
・シンセシア
・エニーワード
・ヘイジェン
・ジャスパーエーアイ
・インビデオ
・ディスクリプト
・コピーエーアイ
・ライトソニック
これらの企業は、台本自動生成、仮想インフルエンサー音声の生成、動画描画、視聴者行動分析による物語最適化を可能にするプラットフォームを構築しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336802&id=bodyimage1】
技術進化：文章生成から対話型ストーリーテリングへ
次の競争段階は、より高度な自動化に焦点が当たっています。企業は、簡単な指示から詳細なインフルエンサー向け台本を生成する大規模言語モデル基盤の生成技術を開発しています。中には、音声自動生成、場面選定、リアルタイム編集を単一工程に統合するプラットフォームも存在します。
