日本KM学会・第70回知の創造研究部会 野村社長講演 ～生成AIが駆動するナレッジマネジメント新時代へ：マルチモーダル思考・AGI潮流と最新RAGアップデートが拓く“知識創造の加速
メタデータ株式会社（東京都文京区）の代表取締役社長・野村直之が、2025年12月18日（木）に開催される 日本ナレッジマネジメント学会・第70回 知の創造研究部会 にて、オンライン講演「生成AIが駆動するKMの新動向と知識創造新時代」を行います。
とくに 社内ナレッジ共有・生成AI活用・RAG（検索拡張生成）導入・AIエージェント運用 に関心がある方、ChatBridなどの大規模・高精度社内ナレッジAIシステム（RAG）の活用を検討している企業担当者にとって、最新事例と実践知を得られる内容です。
本講演は Peatix から無料で申し込み可能 で、学会に所属していない方もどなたでも参加できます。下記ページにご記入の上、お申込みください。
https://kmsj20251218.peatix.com/
以下、開催要領に先立ち、内容のハイライトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336795&id=bodyimage1】
■ マルチモーダル思考が主役になる「知識創造の新たな地平」
企業活動における“知識”の多くは、テキストだけでは語りつくせません。
仕様書の図表、議事録の写真、UIスクリーンショット、工程の動画、ホワイトボードの手書きメモなど、**人間の認知そのものがマルチモーダル（多様な情報様式の統合）**で行われているからです。
生成AI・RAG（Retrieval-Augmented Generation）が一般化した2024～2025年、企業は文字情報そのものの検索から一歩進み、「画像＋図表＋文章」を組み合わせて業務理解を高速化する“認知支援AI” が求められるようになりました。今回の講演では、メタデータ代表取締役社長 野村直之が、この潮流を次のように解説します。
「人間の思考がマルチモーダルである以上、AIもマルチモーダルでなければ、人の知識創造を支える本質的な存在にはなり得ない。」
この視点は、AI導入の本質を捉えたものです。
■ AGIへの進化と「RAGの高度化作業を肩代わりするAI」という新たな位置づけ
現在のナレッジAIは、RAGの精度向上のために人間側にも一定の努力が必要です。
（知識の整形、類似度調整、評価指標、プロンプト改善など）
しかし野村は今回の講演で、以下の明快な定義を提示します。
「人間が行ってきた“RAG精度向上の努力”をAI自身が自動で行えるようになったとき、それを私はAGI（汎用人工知能）と呼ぶ。」
つまり、
RAG → 自己改善可能なRAG → AGI
という連続的な進化軸です。
この観点から見れば、現在のRAGはAGIに向かう“助走区間”にあり、実務ではRAGが最も大きな投資対効果を生む領域になりつつあります。
■ ChatBridの一連のアップデートが示す「知識創造プロセスの自動化」への道
メタデータは2025年後半にかけて、ChatBridシリーズを大幅にアップデートしてきました。これらは単なる機能追加ではなく、知識マネジメントを“静的な文書中心”から“動的な対話・創造中心”へ転換するための布石となっています。
以下では、その代表的なアップデートとナレッジマネジメントへのインパクトをご紹介します。
https://metadata.co.jp/
■ （1）ChatGPTには無い「スレッド出力・復元」機能
https://metadata.co.jp/blog/2025/12/04/4086
静的な知識よりも、問答の流れそのものが知識になる時代へ。
RAGは従来「静的な情報検索」でしたが、ChatBridは
・対話の経緯をスレッドとして保存
・再利用可能な“知識の対話型プレイブック”として復元
を実現。
ナレッジワーカーは、スレッド内容編集機能を備えたRAGにより、繰り返し発生する質問対応や説明作業を、一度行えば次回から自動化できます。知識は静的な、読みにくい「蓄積物」から、あたかも体験エピソードを登場人物として追体験できる「動的プロセス」へと進化しました。
