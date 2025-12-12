







株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、本日2025年12月12日（金）正午12時より『MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念ロサンゼルス・ドジャースプレミアムフレーム切手セット』の予約申込の受付を開始いたします。

～ Losing isn't an option～「負ける選択肢はない」－その覚悟が奇跡を呼んだ。

山本由伸の魂の投球、大谷翔平の一振り、ドジャース戦士の熱き闘志。すべてがひとつになった瞬間、ドジャースは栄光の頂へ。球団史上初のワールドシーリーズ連覇。あの日の熱狂と感動を、伝説となった熱き戦いを永遠に刻む。激闘のワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、ナショナルリーグチャンピオンシリーズ、 そして栄光のワールドシリーズ連覇までの軌跡を 、この一冊に凝縮しました。

歓喜の瞬間を、永遠に刻む。

プレミアムホルダーには、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手の躍動する姿をはじめ、ベッツ選手、フリーマン選手、スミス選手、ロハス選手、スネル選手ら主力選手たちの名場面をふんだんに収録。

勝利の瞬間、歓喜の笑顔、そしてあの興奮が、プレミアムホルダーを広げるたび、よみがえります。

プレミアムホルダーと8枚のポストカードは、メタリック調の輝きを施した特殊技術印刷で再現。光の角度によって表情を変える光沢が、より一層の存在感を放ちます。フレーム切手シートは、ファンにとって“永久保存版”とも言えるメモリアルアイテム。眺めるだけで、あの時の熱狂と誇りが胸に蘇る。

まさに、ドジャースファン必携の記念セットです。

商品イメージ

▲フレーム切手

[110円切手（シールタイプ） ×10枚]

（メタリック調の輝きが特徴のコールドフォイル仕様）

▲プレミアムホルダー×1

（メタリック調の輝きが特徴のコールドフォイル仕様）

▲大型ポストカード×8枚（計8種） サイズ（約）：縦100×163mm

プレミアムホルダーの中に「フレーム切手」と「大型ポストカード」を収納してお届けします。

試合結果や選手情報を掲載予定。主力選手たちの名場面をふんだんに収録。勝利の瞬間、歓喜の笑顔、そしてあの興奮が、プレミアムホルダーを広げるたび、よみがえります。









▲展開イメージ

お申込みについて

■商品名 MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念ロサンゼルス・ドジャース

プレミアムフレーム切手セット

■商品代金 1個 7,700円(消費税込)＋別途送料

■商品内容 ・フレーム切手〔110円切手(シールタイプ) 10枚〕× 1シート

・プレミアムホルダー× 1個

・大型ポストカード×8枚（計8種）

■お申込み期間：1次 2025年12月12日（金）～2026年1月29日（木）

Webは12月12日 正午スタート

：2次 2026年1月30日（金）～2026年2月27日（金）

■商品のお届け：1次 2026年4月11日（土）から順次、2週間以内でお届け

：2次 2026年5月16日（土）から順次、2週間以内でお届け

※お申込み期間、商品代金、お申込み方法、別途送料、その他手数料につきましては

各販売サイトをご確認ください。

「エンスカイショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社エンスカイ

『エンスカイショップ』





https://sports.ensky.co.jp/dodgers2025wsc/

「MLB公式オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社

『 MLB SHOP.jp 』

https://www.mlbshop.jp/ja/

「郵便局」でのお申込みについて

販売者：株式会社郵便局物販サービス

・郵便局の窓口と「郵便局ネットショップ」でお申込みいただけます。

「 郵便局のネットショップ 」は12月12日（金）正午より予約開始

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251212-01/

「ローソンLoppi/HMV 」でのお申込みについて

販売者：ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。

「各種番号をお持ちの方」より、商品番号を入力し店内レジにて代金をお支払い下さい。

番号：AW16476910

・HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251202151/

「J SPORTS オンラインショップ」でのお申込みについて

販売者：株式会社ジェイ・スポーツ

『 J SPORTS オンラインショップ 』

https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB251202001/

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。