MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念 ロサンゼルス・ドジャースプレミアムフレーム切手セット
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、本日2025年12月12日（金）正午12時より『MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念ロサンゼルス・ドジャースプレミアムフレーム切手セット』の予約申込の受付を開始いたします。
～ Losing isn't an option～「負ける選択肢はない」－その覚悟が奇跡を呼んだ。
山本由伸の魂の投球、大谷翔平の一振り、ドジャース戦士の熱き闘志。すべてがひとつになった瞬間、ドジャースは栄光の頂へ。球団史上初のワールドシーリーズ連覇。あの日の熱狂と感動を、伝説となった熱き戦いを永遠に刻む。激闘のワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、ナショナルリーグチャンピオンシリーズ、 そして栄光のワールドシリーズ連覇までの軌跡を 、この一冊に凝縮しました。
歓喜の瞬間を、永遠に刻む。
プレミアムホルダーには、大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手の躍動する姿をはじめ、ベッツ選手、フリーマン選手、スミス選手、ロハス選手、スネル選手ら主力選手たちの名場面をふんだんに収録。
勝利の瞬間、歓喜の笑顔、そしてあの興奮が、プレミアムホルダーを広げるたび、よみがえります。
プレミアムホルダーと8枚のポストカードは、メタリック調の輝きを施した特殊技術印刷で再現。光の角度によって表情を変える光沢が、より一層の存在感を放ちます。フレーム切手シートは、ファンにとって“永久保存版”とも言えるメモリアルアイテム。眺めるだけで、あの時の熱狂と誇りが胸に蘇る。
まさに、ドジャースファン必携の記念セットです。
商品イメージ
▲フレーム切手
[110円切手（シールタイプ） ×10枚]
（メタリック調の輝きが特徴のコールドフォイル仕様）
▲プレミアムホルダー×1
（メタリック調の輝きが特徴のコールドフォイル仕様）
▲大型ポストカード×8枚（計8種） サイズ（約）：縦100×163mm
プレミアムホルダーの中に「フレーム切手」と「大型ポストカード」を収納してお届けします。
試合結果や選手情報を掲載予定。主力選手たちの名場面をふんだんに収録。勝利の瞬間、歓喜の笑顔、そしてあの興奮が、プレミアムホルダーを広げるたび、よみがえります。
▲展開イメージ
お申込みについて
■商品名 MLB ワールドシリーズ 2025 優勝記念ロサンゼルス・ドジャース
プレミアムフレーム切手セット
■商品代金 1個 7,700円(消費税込)＋別途送料
■商品内容 ・フレーム切手〔110円切手(シールタイプ) 10枚〕× 1シート
・プレミアムホルダー× 1個
・大型ポストカード×8枚（計8種）
■お申込み期間：1次 2025年12月12日（金）～2026年1月29日（木）
Webは12月12日 正午スタート
：2次 2026年1月30日（金）～2026年2月27日（金）
■商品のお届け：1次 2026年4月11日（土）から順次、2週間以内でお届け
：2次 2026年5月16日（土）から順次、2週間以内でお届け
※お申込み期間、商品代金、お申込み方法、別途送料、その他手数料につきましては
各販売サイトをご確認ください。
「エンスカイショップ」でのお申込みについて
販売者：株式会社エンスカイ
『エンスカイショップ』
https://sports.ensky.co.jp/dodgers2025wsc/
「MLB公式オンラインショップ」でのお申込みについて
販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社
『 MLB SHOP.jp 』
https://www.mlbshop.jp/ja/
「郵便局」でのお申込みについて
販売者：株式会社郵便局物販サービス
・郵便局の窓口と「郵便局ネットショップ」でお申込みいただけます。
「 郵便局のネットショップ 」は12月12日（金）正午より予約開始
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251212-01/
「ローソンLoppi/HMV 」でのお申込みについて
販売者：ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。
「各種番号をお持ちの方」より、商品番号を入力し店内レジにて代金をお支払い下さい。
番号：AW16476910
・HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。
https://www.hmv.co.jp/news/article/251202151/
「J SPORTS オンラインショップ」でのお申込みについて
販売者：株式会社ジェイ・スポーツ
『 J SPORTS オンラインショップ 』
https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB251202001/
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.
※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。