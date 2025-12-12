¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¡ÖÆó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS ¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÇÊü±ÇÃæ¤Î¡ØONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢Âè°ìÃÆ¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î)¡¢ÂèÆóÃÆ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àãþÂÎ¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë±þÊç·ô¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤ËÂè°ìÃÆ¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III-Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×(50Ì¾ÍÍ)¡¢ÂèÆóÃÆ¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE -Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¡×(50Ì¾ÍÍ)¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¡ÖONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§ https://bsp-prize.jp/campaign/258/
ONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯12·î¤Ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III¡×¤È¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE¡×¤ÎÆó¼¡¸µºÌ¿§ver.¡ÊºÌ¿§ÂØ¤¨¡Ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡¸µÅª¤ÊºÌ¿§¤ò»Ü¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤âÊ¿ÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê»ë³ÐÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àãþÂÎ¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë±þÊç·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£±þÊç·ô¤ËµºÜ¤Î¥·¥ê¥¢¥ëNo.¤ò±þÊç¥Úー¥¸¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅöÍî¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤Î±þÊç·ôÇÛÉÛµÚ¤Ó±þÊç´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III-Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬¡¢ÂèÆóÃÆ¤Î±þÊç·ôÇÛÉÛµÚ¤Ó±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE -Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³Æ50Ì¾ÍÍ¤º¤Ä¡¢¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III-Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢(¥¤¥áー¥¸)
¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE -Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢-(¥¤¥áー¥¸)
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝãþÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥³¥¤¥óÅêÆþÁ°¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤´»ÈÍÑ¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙµÚ¤Ó±þÊçµ¬Ìó¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ(2025Ç¯9·î»þÅÀ)¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢±þÊç·ôµÚ¤Ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§ONE PIECE¡ß¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È Åß¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âè°ìÃÆ¡Ä2025Ç¯12·î12Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î)23»þ59Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂèÆóÃÆ¡Ä2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)23»þ59Ê¬
»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§500±ßÅêÆþÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àãþÂÎ¤Ë500±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊç·ô¤Î¥·¥ê¥¢¥ëNo.¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±þÊç¥Úー¥¸¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÅöÍî¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±þÊç¥Úー¥¸¤Ï±þÊç·ô¤ËµºÜ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¡¡¡¡¡¡¡§ONE PIECE¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à·ÊÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝãþÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÁª¼Ô¿ô¡¡¡¡¡¡¡§¹ç·×100Ì¾ÍÍ(Âè°ìÃÆ¡Ä50Ì¾ÍÍ¡¿ÂèÆóÃÆ¡Ä50Ì¾ÍÍ)
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¡§
Âè°ìÃÆ¡Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III-Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢
ÂèÆóÃÆ¡Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹ KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE -Æó¼¡¸µºÌ¿§¥Õ¥£¥®¥å¥¢-
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§ https://bsp-prize.jp/campaign/258/
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢£¡ØONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÀä»¿Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏººî¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¡£
1997Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢1999Ç¯¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÊüÁ÷³«»Ï¡£°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥ó¥°¥·¥êー¥º¡£2022Ç¯7·î22Æü¤ËÏ¢ºÜ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£