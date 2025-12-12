NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス）は、メディアリンクとWhateversmilesよりライセンスを得て、2025年12月12日よりLocation Based Entertainment（以下、LBE)（※1）を活用した体験型イベント 『星の王子さま ～新たな冒険が今ここから始まる～』（以下 本イベント）をエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）で開催します。本イベントは、世界中で親しまれている『星の王子さま』を題材としており、XRゴーグルを利用して、物語の世界を体感できます。『星の王子さま』を題材にしたLBEのイベントは、今回世界に先駆け公開となります。





１．背景

NTTドコモビジネスは、大規模再開発やスタジアム・アリーナ、ホテルなどの街づくりをデジタルの力で進化させるスマートシティ事業を推進しています。昨今、全国各地で次々と建設が進んでいる大型スタジアム、アリーナでは、試合やライブがない日にも人が集まる“新たな体験の場”が求められています。本イベントで活用するLBEは、XRゴーグルや位置情報を把握するためのマーカーなど簡単な設備を導入するだけで、特別な工事を必要とせずにイベントを開催することが可能になり、施設の運営をより持続可能な形で実現します。





２．概要

本イベントは、XR技術を活用したエンタテイメントブランド名「LBiE（※2）」として手掛ける初めての体験型イベントです。XRゴーグルを着用し、歩いて移動しながら体感することで物語の世界に没入することができます。世界中で長年親しまれてきた『星の王子さま』の原作と最新の技術を融合させることで、幅広い世代それぞれが共感できる新しい物語を創出し、家族や友人とともに楽しめる空間を提供します。

また、最初のイベント開催場所として、「世界がまだ見ぬボールパーク」を掲げ来場者に新たな体験価値を提供し続けているエスコンフィールドHOKKAIDOとタッグを組みます。









３．『星の王子さま ～新たな冒険が今ここから始まる～』

開催時期：2025年12月12日～2026年2月28日

場所：エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）

公式Web：https://www.ntt.com/business/lp/lbielp.html

主催：NTTドコモビジネス株式会社

協力：HTC Corporation、株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント





４．今後の展開

NTTドコモビジネスは、多彩なコンテンツを展開し、事業者や集客施設の運営者、地方自治体との連携を一層強化してまいります。新たなコンテンツ開発やイベント運営のパッケージ化を通じて、持続可能で魅力ある事業モデルを創出します。「LBiE」は、エンターテインメントの力でスタジアムやアリーナの価値を最大化することを使命に、LBEをはじめとする革新的な体験をお客さまへ届けてまいります。





※1：Location Based Entertainmentとは、特定の場所で提供されるVRなどのコンテンツを活用したエンターテイメントです。

※2「Location Based entertainment」×「immersive」×「Experience」LBiEは、無限の可能性を秘めた仮想空間に没入することで、場所や時間、想像をも超えた未知なる体験と感動をお届けします。













＜『星の王子さま』について＞

作者アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリは1900年6月29日、フランス・リヨンに生まれました。代表作『星の王子さま』は、彼が第二次世界大戦中の1942年にアメリカで執筆し、翌1943年にニューヨークで初版が英語とフランス語で同時に出版されました。シンプルで美しい水彩画と哲学的なメッセージが特徴のこの物語は、大人と子どもの両方に深い感動を与え続けています。

『星の王子さま』はサン＝テグジュペリの人生観や人間愛が色濃く反映された作品であり、彼の体験した飛行士としての冒険や孤独、友情が物語に深みを与えています。砂漠に不時着した飛行士が小さな星からやってきた王子と出会い、彼の語る不思議な旅の記憶を通して“本当に大切なもの”とは何かを問いかけます。

この作品は世界中で翻訳され、現在では600以上の言語・方言に訳され、累計発行部数は3億部を超える世界的名作となっています。フランス発行（1946年）から８０周年を迎え、フランスで累計発行部数が1千5百万部以上であります。

『星の王子さま』日本公式サイト：https://lepetitprince-japon.com/

『星の王子さま』日本公式X：https://x.com/jplepetitprince

『星の王子さま』日本公式Instagram：https://www.instagram.com/lepetitprincejp/





＜メディアリンクグループとWhateversmilesについて＞

メディアリンクは、2000年9月に創立されました。当社の前身は、1994年からコンテンツ配給および関連するライセンス事業を行ってきました。

2019年に、香港証券取引所に上場、上場企業(2230.HK)としては、弊社が香港で最初のコンテンツ配給及びブランドライセンス事業を行なっており、市場動向をリードする企業であります。

メディアリンクは、本社が香港にあり、中国や日本、そして東南アジアでも拠点を持ち、コンテンツ配給、ブランド開発、知的財産管理を主に行なっております。また、全アジア向けにAni-One(R)プラットフォームと、登録者850万人、再生回数19億回を超えるYouTubeチャンネル、Ani-Kids(TM)エデュテインメントVODチャンネル、オンラインショッピングサイトAni-Mall(R)を運営しております。

ホームページ: https://www.medialink.com.hk/





Medialink Group (2230.HK)より創立したWhateversmilesはアート才能を持つ若者の育成と、クリエイティブなコンテンツやアートの制作、開発に特化したブランド。IP管理に関する専門知識により、各コラボレーション中のコア価値を進化させます。

Whateversmilesはアーティストと着名なIPとの相乗効果により、さらなるパートナーシップを目指しプロジェクトを開始します。アーティストの物語、アイデアとデザインを、オフライン＆オンラインでの宣伝を重視し、露出率をアップさせます。ビジネス戦略の一つとなる「 Licensing in Practice 」に沿ってIP教育を提供します。才能ある若者とのネットワークを拡大し、ライセンス分野での教育を使命とし、アーティスト全員と共に成長することを目指します。

ホームページ: https://www.whateversmiles.com/





＜HTC Corporationについて＞

NTTドコモビジネス株式会社と基本合意を締結し、LBEを活用した新たなエンターテインメント事業として本事業を開始いたします。HTC Corporation(本社：台湾)は、XR領域における革新的なプラットフォーム「VIVE」を中心に、ハードウェア、ソフトウェア、コンテンツを統合した没入型体験を実現するソリューションを提供しています。HTCは、テクノロジーと人とのより良い関係を目指し、グローバルに未来の体験を提供し続けています。

ホームページ：https://www.htc.com/

VIVEご紹介：https://www.vive.com/jp/









＜NTTドコモビジネス株式会社について＞

「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html





