西酒造株式会社(所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎)は、2025年11月21日(金)より、蔵と飲み手を直接繋ぐECサイト「蔵直CLUB」の新商品として、「Cre A.」シリーズ第4弾「四醸(しじょう)のしずく～ボンボンショコラ～」の販売を開始いたしました。





西酒造は、焼酎造りの技を磨き続けて180年。

その匠の心と技を礎に、今、焼酎・日本酒・ウイスキー・ワインという四つの醸造に挑んでいます。

「四醸のしずく」は、それぞれの酒がもつ香りと個性をボンボンショコラのひと粒に閉じ込めた贅沢な逸品です。





「四醸のしずく～ボンボンショコラ～」新発売！





「蔵直クラブ」サイトURL： https://kurachoku-club.shop/









【蔵直CLUBスイーツ「Cre A.」シリーズ第4弾！】

それぞれのお酒がもつ華やかな香りや奥行きのある味わいを、パティシエの巧みな技でひと粒に封じ込めました。薄いチョコがはじけ、銘酒の余韻が広がる唯一無二の味わいは、大切な方への贈り物にも最適。4カテゴリーのお酒を醸している西酒造だからこそ生まれた、新しいラグジュアリースイーツです。





ウイスキー、焼酎、日本酒、ワインのボンボンショコラ





■[ウイスキー] JAPANESE SINGLE MALT WHISKY 御岳 2025

御岳蒸留所のシングルモルトウイスキー「御岳」とチョコの究極のマリアージュ。

爽やかな香りとまろやかな甘みが、軽やかな余韻を残します。





～「JAPANESE SINGLE MALT WHISKY 御岳 2025」とは？～

御岳蒸留所で五年の熟成を経たシングルモルトウイスキー。自社で培養した酵母、選び抜かれた最高品質の二条大麦、そして鹿児島の豊かな自然が育む清らかな天然水を使用し、厳選したシェリー古樽で丁寧に熟成させました。





・「アジアワールドスピリッツコンペティション(AWSC)2025」金賞受賞

・「ワールドウイスキーマスターズ2025」金賞受賞





御岳蒸留所のウイスキー





■[焼酎] 天使の誘惑

芋焼酎をシェリー樽で十年熟成させた、西酒造のロングセラー「天使の誘惑」の貴重な原酒を使用しています。

芳醇な樽香とまろやかな甘みがビターチョコに重なり、甘やかで重厚な余韻を奏でます。





～「天使の誘惑」とは？～

日本初の樽貯蔵芋焼酎。西酒造が何年も試行錯誤を積み重ね、「芋焼酎は樽の長期熟成向きではない。」という常識を打ち破り、完成させた、初の長期貯蔵芋焼酎。





・TWSC(東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション)2025焼酎部門 BEST OF THE BEST 受賞/最高金賞 受賞





不動の人気！天使の誘惑(焼酎)





■[日本酒] 天賦 純米吟醸

透明感ある味わいと華やかな吟醸香。

繊細な旨みが、カカオのほろ苦さをやわらかく包み込み、上品で清らかな余韻を描きます。





～「天賦 純米吟醸」とは？～

山田錦で丁寧に醸した純米吟醸酒。是非ワイングラスで飲んでいただきたい、洗練された日本酒です。





日本酒天賦





・Japan Women's SAKE Award～美酒コンクール～ 金賞受賞

■[ワイン] GLADSTONE URLAR Noble Riesling

ニュージーランドの自然が育んだ貴腐葡萄の、蜜のように濃厚で上品な甘み。

白ワインの華やかな香りと酸味がチョコレートに溶け合い、深く、優美な余韻を残します。





～「URLAR Noble Riesling」とは？～

ニュージーランドにある西酒造のワイナリー「URLAR」で造られた貴腐ワイン。フレッシュな酸味と甘みのバランスの取れた余韻の長いデザートワインです。





ニュージーランドから届いた貴腐ワイン





【パティシエがひとつひとつ手作りで伝える想い：お酒香る大人のボンボンショコラ】

「四醸のしずく」は、蔵直クラブのパティシエがひとつひとつ丁寧に手作りで仕上げています。





テンパリングした薄いチョコでコーティング。パリッとした食感。口の中でお酒がほどよく弾けるよう、チョコレートの厚みや温度、包み方の細部にまでこだわりました。

繊細な職人技が生む、香りと食感の調和をお愉しみください。





全て手作り





【四醸のしずく～ボンボンショコラ～】

「四醸のしずく」は、西酒造が180年の技で醸す焼酎・日本酒・ウイスキー・ワインの個性を、一粒のボンボンショコラに凝縮した逸品。薄く繊細なチョコがはじけ、銘酒の香りが広がる大人のための贅沢スイーツです。西酒造だからできた珠玉の逸品をぜひ。





おしゃれなパッケージでギフトに最適





【商品概要】

・商品名 ： 四醸のしずく～ボンボンショコラ～

https://kurachoku-club.shop/products/bonbon-choco

・価格 ： 5,400円(税込)

・内容量 ： 12粒(約96g)

・サイズ(約)： 縦90mm×横115mm×高さ28mm

・保存方法 ： 直射日光、高温多湿を避けて25℃以下で保存してください。





※冷蔵庫で1時間ほど冷やすとよりいっそう美味しく召し上がれます。

※お酒が入っていますので、お子様やお酒に弱い方、妊娠・授乳中の方、運転時等はお控えください。(アルコール分3％)

※小さなお子様の手の届かない場所で保存してください。









【蔵直クラブとは？】

2021年11月1日より、蔵と飲み手を直接繋ぐECサイト「蔵直CLUB」をオープンいたしました。これまで、原料となる農作物の旬の時期や、醸造過程のデリケートさからごく少量しか造ることができず、蔵人しか味わえなかったようなお酒が数々ありました。

その希少さから小売などには出せないものの、お客様にこの高品質なお酒を手に取ってもらいたいという想いから、ECサイトをオープンし、「別誂仕込み」シリーズとして、お客様へお届けしています。





また、“RAISE YOUR LIFE” 働く大人を応援するお酒のブランド「ORIGIN」シリーズを発売中。





更に、「蔵でしか味わえないものをお客様へ直接お届けしたい」といった想いから、2022年3月より蔵直CLUBの「食」として西酒造オリジナルブランド黒豚「黒宝豚」の商品や、無添加の甘酒、天然水などの販売、さらには、日常のスイーツタイムをアップデートできる至福の時間を創造するブランド「Cre A.」を立ち上げ、西酒造のロングセラー商品「天使の誘惑」の原酒を用いた「誘惑のチョコテリーヌ」やURLARの貴腐ワインを使用した「大人のバスクチーズケーキ」などを発売。大変ご好評いただいております。今後も、蔵ならではの味わいが詰まったお酒・食をお届け致します。ぜひご期待ください。





蔵直クラブサイト ： https://kurachoku-club.shop/

蔵直クラブ公式instagram： https://www.instagram.com/kurachoku_club/









【西酒造株式会社について】

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。









【主なブランド】

●ウイスキー 御岳 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake

●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

●ワイン URLAR ブランドサイト ： https://urlar.co.nz/japan/

●日本酒 天賦 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/









【会社概要】

会社名 ： 西酒造株式会社

代表取締役 ： 西 陽一郎

所在地 ： 〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業 ： 弘化2年(1845年)

事業内容 ： 本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・

スピリッツの製造販売

公式HP ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/

公式instagram： https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/