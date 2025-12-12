(C) 2025 Disney





現在、福岡市博物館で開催中の「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」オフィシャルサポーターを務め、自他共に認める芸能界きっての「ディズニー愛」の持ち主・風間俊介さんが、本イベントの見どころ・魅力を余すことなく紹介する番組を、FBS福岡放送(日本テレビ系列)でOAします！









■OA情報(1) ミニ枠番組(3分程度)

［放送局］ FBS福岡放送 (日本テレビ系列)

※いずれも、福岡・佐賀エリアのみでの放送となります.

［番組名］ 「おすすめ！ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス 好評開催中！」

［放送日時］1回目：12月14日(日) よる17:25～

2回目：12月21日(日) よる17:25～

3回目：12月28日(日) よる17:25～





■OA情報(2) 60分特番

［放送局］ FBS福岡放送 (日本テレビ系列)

※いずれも、福岡・佐賀エリアのみでの放送となります.

［番組名］ 「真相報道 バンキシャ！特別版 ディズニー夢と魔法のナゾを追え！」

［放送日時］12月29日(月) あさ5:19～6:19





※いずれも、事前の予告なく放送内容が変更となる場合がございます。





(C) 2025 Disney

(C) 2025 Disney

(C) 2025 Disney

(C) 2025 Disney

(C) 2025 Disney

(C) 2025 Disney

(C) 2025 Disney

※福岡会場の様子









■本イベント内容

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」を福岡で初開催！

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」とは、ディズニー・アニメーションの初期の名作から最新の人気作品までを、まるで映画の中に入ったかのような没入感で体験できる、これまでに無かった全く新しいイベントです。

サバンナに太陽が昇る中、動物たちに囲まれ、ラフィキがシンバを紹介する場面にあなた自身が立ち会うことを想像してみてください。ジュディ・ホップスと列車に乗ってズートピアに行ったり、アラジンやジャスミンと共に魔法の絨毯に乗ったり、魔法の力に包まれた不思議な家にミラベルと一緒に入ったり・・・

これら全てを、あなたが体験できるのです！ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの芸術とレガシーの世界に足を踏み入れ、『アナと雪の女王』、『リトル・マーメイド』、『ベイマックス』などのクリエイターによる音楽、アート、そしてアニメーションを堪能してください！全エリアで撮影OKです！









■『福岡会場限定・スペシャル企画★』大好評につき、会期終了まで実施中！！

平日の有料入場者限定！

各日先着で福岡会場オリジナルステッカーを無料プレゼント中！＜全6種・非売品＞





平日の有料入場者限定で「福岡会場オリジナルステッカー＜全6種・非売品＞」をランダムに1枚、プレゼント中！

※ただし、各日数に限りがございます。

(各日分、無くなり次第終了。)





(C) Disney





【注意事項】

・無料入場者の方は対象外となります。

(3歳以下の方、「招待券」利用者や介護者など)

・ステッカーサイズは［W80mm×H60mm］

スマートフォンに入る(貼れる)サイズです。

・デザインは選べません。ランダムでのお渡しとなります。

また、いかなる理由でも交換や転売は固くお断りします。

※この商品はすべて非売品です。









■本イベントだけの魅力的なオリジナルグッズが、福岡でも好評販売中！

【BOOK型ライト 8,800円(税込)】

(C) Disney





【ぬいぐるみ 2,772円(税込)】

(C) Disney





【ポストカード 各220円(税込)】

(C) Disney





【フェイスタオル 1,760円(税込)】

(C) Disney





【ポストカードホルダー 各1,430円(税込)】※ポストカードは別売り

(C) Disney





【缶バッジコレクション 30種 各660円(税込)】

(C) Disney





【注意事項】

・上記は販売商品の一部です。(掲載していない商品も多数あります。)

・入荷状況によっては、売切れている場合もございます。

・転売目的での購入は、固くお断りいたします。

・特設グッズショップのみのご利用はいただけません。

当日ご来場いただいた鑑賞時間内に限り、入店が可能です。

混雑時、お買い物時間を制限させていただく場合がございます。









■チケット情報

【入場料金】

一般 ：(土日祝) 2,700円 (平日) 2,500円

中高生 ：(土日祝) 1,900円 (平日) 1,700円

4歳～小学生：(土日祝) 1,000円 (平日) 800円





【販売方法】

●各プレイガイド

・ローソンチケット［Lコード：82179］

・KKday





●会場当日券売場 (会期中のみ販売。ピクチャーチケットでの取扱いとなります。)

※ただし、会場の混雑状況によっては販売しない可能性もございます





【注意事項】

・福岡会場では原則、会期中(土日祝含む)ご来場時の日時指定などは必要ありません。

※ただし各日、会場の混雑状況によっては、入場制限をかける場合がございます。

※状況によっては、会期途中から「日時指定チケット制」を導入させていただく場合などもございます。

詳しくは、福岡会場HPやSNSで発信いたします。





・各日、会場では当日券も販売いたしますが、スムーズな入場の為、各プレイガイドでの事前購入を推奨します。

※当日、会場でご購入いただくお客様は状況によりお待ちいただく場合がございます。





・各プレイガイドでの購入に際して、チケット料金の他に所定の手数料などが発生する場合があります。

・「中高生」料金で入場の際、学生証や生徒手帳などのご提示が必要となります。

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方でも、ご鑑賞にはチケットの購入が必要です。ただし、各種障害者手帳とチケットの両方をお持ちのお客様1名を介護する為に、18歳以上の方1名が「介護者」として無料で同伴入場することができます。

・チケット購入後の変更・キャンセルおよび払い戻しはできません。また、万が一、チケットを紛失された場合でも再発行はいたしません。









■開催概要

展覧会タイトル：「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」

開催会期 ：2025年10月13日(月・祝)～2026年2月1日(日)

月曜休館

※ただし、2025年10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)、

11月24日(月・祝)、2026年1月12日

(月・祝)は開館。2025年10月14日(火)、11月4日(火)、

11月25日(火)、2026年1月13日(火)は閉館。

※年末年始は2025年12月28日(日)～2026年1月5日(月) 休館。

開催時間 ：9:30～17:30 (入館は16:30まで)

開催会場 ：福岡市博物館 特別展示室 (福岡市早良区百道浜3-1-1)

主催 ：「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」

福岡会場実行委員会

(FBS福岡放送、西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス)

協賛 ：ディズニー★JCBカード

企画 ：ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、

ライトハウス・イマーシブ・スタジオ

特別協力 ：ウォルト・ディズニー・ジャパン

後援 ：福岡県、福岡県教育委員会、福岡市、福岡市教育委員会、

西日本鉄道、NIB長崎国際テレビ、KKT熊本県民テレビ、

KYT鹿児島読売テレビ、KRY山口放送









■展覧会に関するお問い合わせ

「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」福岡会場実行委員会 (西日本新聞イベントサービス内)

TEL：092-711-5491(平日9:30～17:30)