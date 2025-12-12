ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、YouTube番組「虹のコンキスタドールのレインボーファーム」の企画で、「クリスマスライブ配信」を行います。 １２月２５日（木）１９時から、虹のコンキスタドールのメンバー全員が参加するクリスマス特別生配信を行い、ＪＡタウンで販売中の海鮮やお肉の福袋商品を味わいながら、ゲストトークやクイズ企画、来年の抱負などを語ります。 また、配信日当日にメンバーと電話ができる特典や、対象者にサインとメッセージを記入した年賀状をプレゼントするなど、豪華特典も盛りだくさんです。

配信タイトル：虹のコンキスタドールのレインボーファーム クリスマスライブ配信ゆるふわちゃんねる： https://youtube.com/@yurufuwa_time

■クリスマス配信 概要

１．配信日：令和７年１２月２５日（木）１９時～２０時３０分２．出演者：ＭＣ虹のコンキスタドール１３名、 ゲスト２名（電話出演）、特典の出演者３名（電話出演）３．内 容：ＪＡタウンの食材を味わいながら令和７年の振り返りやゲストトークなどを実施４．配信媒体：YouTubeチャンネル ゆるふわちゃんねるhttps://youtube.com/@yurufuwa_time５．番組紹介商品：福袋特集 https://www.ja-town.com/shop/e/efukubag/ （１）８種の豪華海鮮セット https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-44500290/ （２）ギョギョいち海鮮福袋（大）https://www.ja-town.com/shop/g/g9513-zengyoren-113/ （３）温めるだけ！ザンギ＆点心セットhttps://www.ja-town.com/shop/g/g1001-44500260/ （４）仙台牛･国産お肉バラエティ福袋Ｃhttps://www.ja-town.com/shop/g/g2201-eiwa-hs2/ （５）和歌山紀南の梅いっぱい福袋https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70fukubukuro2/

■特典内容

１．クリスマスライブ配信で虹コンメンバーと直電および豪華景品をプレゼント （１）応募条件：対象商品を購入の際、注文コメント欄に｢虹コンクリスマス」と「ニックネーム」を入力した方 （２）応募期間：令和７年１２月１１日（木）～ １５（月） （３）対象商品：サンふじ約３ｋｇ（特Ａ９～１２玉）ＪＡつがる弘前 https://www.ja-town.com/shop/g/g2001-02013nai/ （４）当選人数：３名 ２．虹のコンキスタドールのサイン＆メッセージ付き年賀状をプレゼント （１）応募条件：対象商品を購入の際、注文コメント欄に「虹コン年賀状」と入力した方 （２）応募期間：令和７年１２月２５日（木）～ ３１（水） （３）対象商品：福袋特集内の全商品 https://www.ja-town.com/shop/e/efukubag/ （４）当選人数：全員 （５）そ の 他：購入商品１点につき１枚、商品とは別送でお届けします【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown