株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」公式オンラインショップにて、2025年12月15日（月）～12月21日（日）の7日間、最大50％OFFとなる「クリスマスセール」を開催いたします。期間中は人気商品を特別価格でご提供し、クリスマスシーズンのお買い物をよりお得にお楽しみいただけます。

セール概要

▶️クリスマスセール【実施日時】2025年12月15日(月) 10:00～12月21日(日) 23:59【割引率】最大50％OFF

注目アイテム

クリスマスセール特設会場https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/16.html

俺流語録Tシャツ

通常価格：2,480円～ 50％OFF俺流総本家の人気Tシャツ「燃料は酒」を今なら50％OFFでご提供。普段はセールにならないアイテムも今回の特別セールで半額に！その他の人気Tシャツも続々と割引中です。

俺流デザイナー

オリジナルウェア 通常価格：3,400円～ → 20％OFFオリジナルデザインで世界に一つだけのパーカーやロンTを作りませんか？俺流デザイナーの商品なら、写真やテキストを自由に配置して、自分だけのデザインが楽しめます。

クリスマス商品

通常価格：2,360円 → 20％OFF 特別な日にぴったり！記念日や名前が入れられるフェイスタオルをご紹介します。誕生日やお祝いのギフトとして最適です。このほかにも、チームタオルやキッズタオル各種取り揃えています。各種タオル製品が20％OFF！

帆前掛け風シリーズ

通常価格：2,400円～ → 10％OFF伝統の帆前掛けデザインを現代風にアレンジ！お名前や年号などを入れて、自分だけのオリジナルアイテムを作りませんか？Tシャツ、、バッグなど各種商品を取り揃えています。今なら対象商品10％OFF！

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/