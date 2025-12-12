正統派ドレスシューズの佇まいを継承しつつ、現代のビジネスパーソンに向けて履き心地をアップデートしたREGALの新しいコレクション。見た目からは想像できない「軽さ」を実現した一足と、ロングセラーモデルをベースに「クッション性」を高めた一足。 スーツスタイルに自信を与えながら快適に支える、頼れる2つのモデルをご紹介します。

01 Light Weight

履いていることを忘れるような軽さ

オーセンティックなラウンドトウは、時代やトレンドを問わず履けるスタンダードな形。ビジネスシーンで求められる誠実な印象を保ちつつ、片足310gの驚くような「軽さ」を実現し、オンスタイルの足元の快適さを追求した機能的な一足です。※25cmで計測した場合、片足が約310g

締め付けを感じさせないEEEの開放感と、スマートで美しいフォルムの両立。さらに、一日中歩き続けられる軽さと耐久性。これら相反する理想をすべて叶えるための「最適解」として選んだのが、素材と技術の進化により信頼性を獲得したセメンテッド式製法です。

アウトソールには、軽量かつクッション性に優れるイタリア・Finproject社のEXTRALIGHT®（エクストラライト®）を採用し、機能性とドレスシューズらしい端正な佇まいを兼ね備えました。スタイリッシュな印象を崩さないようソールの厚みを計算し、底面にブランドロゴを配したこだわりのオリジナル仕様です。

ライニングのつま先部には吸汗速乾性のあるCOOLMAX®（クールマックス®）を採用。さらに、ハーフカップタイプのインソールを搭載することで、かかとの安定感を向上させました。

02 Cushioning

衝撃を和らげる、快適なクッション性

REGALのロングセラーモデルをベースに、現代的に進化させた新作。各パーツを再構築することで、凛とした佇まいはそのままにクッション性を高めた「柔らかな履き心地」を追求しました。トウのシルエットはやや短めのラウンドシェイプに刷新。多様なスタイルが共存する現代のワードローブやシーンに幅広く馴染む、万能な一足に仕上げています。

本格的な革靴の代名詞である、グッドイヤーウエルト式製法。確かな耐久性と実用性を兼ね備え、履き込むほどに足に馴染み、自分だけの1足へと育っていきます。ソール全体を交換するリペアを行いながら履き続けることができるため、靴との時間を長く愉しめます。

ソールは硬度の異なる2つの層を組み合わせた新しい構造で設計しました。つま先部分の硬度を上げ、耐久性を高めるとともに、ソール全体は柔らかめに設定して屈曲性と防滑性を向上。同時に、この2層構造が高いクッション性も実現しています。

ライニングのつま先部分には吸汗、速乾性に優れたCOOLMAX®を採用。特殊な繊維構造により、汗を吸収して素早く蒸散、快適な湿度を保つ高機能素材です。

中敷と中物の2箇所に、クッション材のOrtholite®（オーソライト®）を重ねて搭載。地面からの衝撃をやわらげ、快適な歩行を可能にすることで革靴とは思えない柔らかな履き心地を実現しました。

長年培った靴づくりの確かな知見と情熱。そこに最新の素材・技術を融合させ、これからの時代にふさわしい一足を形にしました。正統派の品格と、履く人に寄り添う機能性。そのすべてを凝縮した新しいコレクションです。全国のリーガルの専門店「REGAL SHOES」ならびに取り扱い百貨店の一部で販売中です。※取り扱い状況は店舗によって異なります。