リゾーツ琉球株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表：兼城 賢成）は、年間330万人以上が訪れる『瀬長島ウミカジテラス』で、2025年12月20日（土）・21日（日）の2日間、クリスマスイベント「ウミカジクリスマス2025」を開催します。期間中は、サンタクロースが『瀬長島ウミカジテラス』や『瀬長島ホテル』のレストランに来場するほか、イベントステージでDJパフォーマンスやエイサー演舞を実施します。また、12月21日（日）には、世界の朝ごはんが楽しめる朝市「GOOD MORNING FESTA」も開催。瀬長島ホテルの温泉施設「龍神の湯」のサウナでは、1時間ごとに「聖夜のクリスマス熱波」を実施するなど、多彩なコンテンツで瀬長島の冬を彩ります。

注目ポイント

・サンタクロースが登場！"恋の島"瀬長島でクリスマスイベント

・日替わりライブパフォーマンス：DJ（20日）／エイサー演舞（21日）

・世界の朝ごはんが楽しめる朝市や、カップルで楽しむ「聖夜のクリスマス熱波」も同時開催

年間330万人以上が訪れる"恋の島"瀬長島では、季節ごとに多彩なイベントを開催し、訪れる人に新しい楽しみ方を提案してきました。今回の「ウミカジクリスマス2025」では、華やかなイルミネーションに彩られた瀬長島で、カップルや家族で楽しめるクリスマスを過ごせます。期間中は、サンタクロースが『瀬長島ウミカジテラス』や『瀬長島ホテル』のレストランに登場し、写真撮影やふれあいを楽しめます。夜の時間帯には、20日（土）はDJ、21日（日）はエイサーによるライブパフォーマンスを実施し、音楽と演舞で冬の瀬長島を盛り上げます。さらに21日（日）には、世界の朝ごはんをテーマにした朝市「GOOD MORNING FESTA」も開催。朝から夜まで瀬長島を満喫できる1日になります。瀬長島ホテルの温泉施設「龍神の湯」のサウナでは、17時～21時の間、1時間ごとに「聖夜のクリスマス熱波」を実施します。

■ クリスマスの瀬長島にサンタクロースが登場

『ウミカジクリスマス2025』の開催期間中、サンタクロースが『瀬長島ウミカジテラス』および『瀬長島ホテル』レストランに登場し、写真撮影やちょっとした交流を楽しめます。【サンタクロース登場スケジュール】・瀬長島ウミカジテラス・・・13:30 / 16:00・瀬長島ホテル・・・12:00（ランチ） / 19:00（ディナー）

■ DJ（20日） / エイサー（21日） ライブパフォーマンス

『瀬長島ウミカジテラス』では12月20日（土）、DJ「YasunoriIwata」氏によるライブパフォーマンスを実施します。海風とイルミネーションを背景に、心地よいBGMが瀬長島を彩ります。また12月21日（日）は沖縄の創作エイサー団体「しんか-SHINKA-」が出演。太鼓の響きと力強い演舞で会場を盛り上げます。観光客から地元の方まで幅広く楽しめる人気コンテンツです。

■12月21日（日）は「GOODMORNINGFESTA」同時開催

12月21日（日）は、世界の朝ごはんをテーマにした朝市「GOOD MORNING FESTA」を同時開催します。瀬長島ウミカジテラスで定期的に行われている恒例イベントで、様々な店舗がそれぞれこだわりの「世界の美味しい朝ごはん」を提供します。瀬長島の絶景の中で「世界の朝ごはん」を楽しむ、⾮日常な朝ごはん体験を是⾮お楽しみください。

■ 『瀬長島ホテル』のサウナでもクリスマスイベントを開催

この2日間は、「瀬長島ホテル」のサウナでもクリスマスイベントを開催します。17時～21時の間、1時間ごとに「聖夜のクリスマス熱波」を実施。日頃よりサウナに高い評価をいただいている『瀬長島ホテル』ならではの、特別なクリスマス体験を楽しめます。

■ クリスマスをさらに楽しめる“恋の島”のフォトスポット

古来より恋の伝承が残り、実際に「恋が叶った」という声も寄せられる“恋の島”瀬長島。1日に1度だけ現れる、太陽と影が作り出す青いハート「SHADOW HEART」をはじめ、ハート型の貝をあしらった“恋のおまじない”「恋の絵馬」、ハートの形を象った「恋のモニュメント」など、島内には恋をテーマにしたフォトスポットが増えており、SNSでも話題になっています。また、瀬長島は時間帯によってまったく表情が変わるロケーションも魅力です。朝はエメラルドグリーンの海が広がり、夕方にはオレンジ色の夕陽が海面を照らす印象的な景色に。写真映えするスポットが多く、観光客・カップル・地元の方まで、幅広い層が撮影を楽しめる島として人気が高まっています。

■瀬長島ウミカジテラス クリスマス特別メニュー

※ 期間限定メニューの提供期間・内容は店舗ごとに異なります。※ メニュー内容や価格などは、予告なく変更になる場合があります。

バー「SUNSETHUB」

「おきなわのおくりもの」横に位置する、こだわりのケバブなど、異国情緒溢れる独特なメニューを楽しめるバー。クリスマス期間は特製の「X’masKebabu」を提供します。

店舗NO.3：お土産・かき氷専門「iii（すりー）」

沖縄県産食材を使用したソースをかけた “ふわふわのかき氷” が人気のお店。見た目、味ともに笑顔になれるオリジナル商品を是⾮ご賞味ください。クリスマス期間は沖縄限定焙煎珊瑚焙煎珈琲を使用した「ホワイトチョコレートラテ」を提供します。

店舗NO.11：スイーツ「SunRoom Sweets SENAGAJIMA」

マンゴーの風味をたっぷり堪能できるシフォンケーキや毎日店頭で焼き上げたパイやスコーン、濃厚なトロピカルジュースが人気のこだわりスイーツ店。1番人気のチョコチップスコーンをさらにチョココーティングした「ダブルチョコスコーン」をクリスマス特別商品として提供します。

店舗NO.18：インド料理「Kalika」

本格カレーが味わえるインド料理店。見渡しの良いテラス席で海風を感じながら、こだわりのスパイスが効いたカレーとチキンをお楽しみいただけます。テイクアウト可能なクリスマス期間限定メニュー「釜焼きチキンレグ」を販売します。

店舗NO.19：ステーキハウス「BuLL's American Diner」

アメリカンスタイルな本格ステーキハウス。厳選したアメリカ牛をお値段以上のクオリティで提供しています。クリスマス期間はとろ～りとしたマシュマロをトーストにのせた特製デザート「スモアトースト」を提供します。

店舗NO.25：多国籍ダイニングバー「KAN'S」

おしゃれな空間でゆったりと楽しめる多国籍ダイニングバー。クリスマスにちなんだかわいらしい「クリスマスバーガー」「トナカイチーズドック」を期間限定で提供します。

店舗NO.25B：カフェ＆バー「GYPSY Cafe&Bar」

青をテーマにした写真映えする屋根付きテラス席でオーシャンビューを楽しめるカフェ＆バー。クリスマスのオーナメントのようにカラフルな「It’s a Smoll Burger」を提供します。

店舗NO.37：香水専門店「FSGB 沖縄香水ウミカジテラス」

占い×香りで“わたし”をととのえる、沖縄ウミカジテラスの魔法の香水ショップ。新しい1年を迎えるための、幸運をまとうフォーチュンミスト「FSGB 沖縄香水」を販売します。

店舗NO.40：手作り指輪「itosina イトシナ」

当日お持ち帰り可能な制作体験・オーダーが可能な手作り指輪のお店。期間限定の特別なクリスマスプランを用意しています。