カスタムオーダー腕時計ブランド「ルノータス」は、人気シリーズ「アクアオーシャン45 機械式モデル」に、希少な“メテオライト（隕石）”ダイヤルを採用した数量限定モデルを発売します。前回の販売では、ナチュラルカラーのメテオライトダイヤルが発売直後に完売。多くのお客様から再販希望の声をいただき、今回新たにブルーのメテオライトを追加した2色展開で限定リリースいたします。「本物の素材を、日常でもアクティブに使いたい」そんな声に応える、タフさと高級感を兼ね備えた限定モデルです。

カスタムオーダー腕時計ルノータスしかできないこだわり

今回の『アクアオーシャン45機械式 × メテオライト』シリーズでは、ルノータスならではのWEBカスタムオーダーにも対応しました。ケースやベルトはもちろん、秒針から裏蓋の刻印まで、ご自宅から自由にデザインできます。「せっかく選ぶなら、自分らしい一本にしたい」そんな想いに応えるために、限定モデルでありながらカスタムの楽しさもしっかり残した特別仕様です。世界にたった一つのメテオライトダイヤルに、さらに自分だけのデザインを重ねることで、特別感あふれる一本を作り上げることができます。

メテオライト(隕石)文字盤

今回使用されるメテオライトは約100万年前にスウェーデン最北端のキルナ地方に落下したとされるメテオライトでも大変希少とされているムオニナルスタ隕石。隕石は強大なエネルギーを放つといわれスーパースピリチュアルストーンとも呼ばれています。金属の深みが際立つナチュラルと、鮮やかな輝きを放つブルー、2つの魅力を楽しめます。

本格機械式 日本製ムーブメント

ダイバーズモデル アクアオーシャン機械式45 ムーブメント： Miyota8215 時針分針秒針 / 日付表示 / 自動巻機能(両方向巻上げ ) 振動数21600 / パワーリザーブ42時間 RENAUTUSオリジナルローター ケース： シルバ－ SUS316L / ブラック SUS316L IPコート アルミベゼル シルバー/ ブラック サファイアクリスタルガラス / 20気圧防水 / 逆回転防止ベゼル ベルト： メタルバンド SUS316L / ラバーバンド サイズ： ケース幅 45mm / ケース厚み 13.8mm

20気圧強化防水 × 存在感あふれる45mmケース

■20気圧強化防水でアクティブに本モデルは20気圧強化防水仕様です。「日常生活防水（3気圧）」や「生活強化防水（5気圧～10気圧）」と比べても、耐水性能が大幅に高く、アウトドアでも気にせず使えるタフさを持つスポーツウォッチクラスとして本格的な防水性能を備えています。■存在感あふれる45mmケース45mmのケースサイズは、腕元にしっかりとした存在感を与え、コーディネートの主役になるデザインです。スポーツウォッチらしい力強さを持ちながら、スーツにもカジュアルにも合わせやすい万能なスタイル性を実現しています。また、文字盤の視認性が高く、アウトドアシーンでも時間がひと目で確認できるため、見た目と実用性を兼ね備えたサイズ感となっています。

■価格アクアオーシャン機械式45 メテオライト・リミテッド ナチュラル\96,800 ～

アクアオーシャン機械式45 メテオライト・リミテッド ブルー\102,300 ～

■納期※アクアオーシャンモデル各色20本に達した時点で終了します。詳細につきましては info@renautus.com までお問い合わせください前回の販売では、“本物の隕石”を使った特別感や、1点ごとに模様の異なる希少性が大きな話題となり、そのまま高級時計のような雰囲気を手頃な価格で楽しめる点も多くのお客様に支持されました。さらに、20気圧防水によるタフな実用性が加わったことで、普段使いにもアウトドアにも使える万能モデルとして人気が集中し、発売直後に完売となりました。今回も多くのお問い合わせをいただいており、早期完売が予想されます。気になる方は、ぜひお早めにチェックしてみてください。■「カスタムオーダー腕時計 ルノータス」について2016年8月サービス開始当初よりカスタムオーダー腕時計ブランドとして、大切な人へのプレゼントで様々なメディアで紹介されている人気の腕時計です。本格的なカスタム腕時計でありながら独自の製法で２万円台からの価格で視覚的なシミュレーションページから、腕時計の形状・色・文字盤デザイン・ガラス形状・時針分針・秒針・バンドなどを選ぶことができます。オーダーメイドであるにもかかわらず納期はわずか4営業日、国内自社工場で一貫した体制だからこそできるルノータスのサービスです。

企業情報

会社名：株式会社ルノータス代表者：松原弘光所在地：奈良県天理市嘉幡町545-1電話番号：0743-83-0477事業内容：カスタムオーダー腕時計の製造・販売Instagram：https://www.instagram.com/renautus_custom_watch/

店舗情報

・カスタムショップ奈良本店 〒632-0084奈良県天理市嘉幡町545‐1・カスタムショップKITTE大阪店 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 3階・カスタムショップ日比谷OKUROJI店 〒100-0011東京都千代田区内幸町１丁目７－１ G06詳しくはこちらをご覧ください。 https://renautus.com/pages/showroom

